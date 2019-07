Enfim, Ceni tem opções para o ataque; Osvaldo e Edinho retornam

O Fortaleza terá dois "reforços" para o confronto contra o Corinthians neste domingo (28), às 19h, no Castelão. Osvaldo e Edinho voltam de lesão, com o último há mais de um mês sem atuar.

Ambos são peças importantes no setor ofensivo de Rogério Ceni, mas a dúvida que resta é se serão titulares. Os dois treinaram normalmente nesta semana e serão alternativas de velocidade para o Leão, algo que faltou no banco nos últimos jogos.

Além deles, Felipe Pires pode estrear e é mais um velocista que Ceni tanto pedia à diretoria. O atacante atua pelo lado direito e deve ser reserva de Edinho.

Para esta partida, Ceni não conta com André Luis e com Paulo Roberto por questão contratual, mas tem a volta de Felipe que cumpriu suspensão.

Os pontas terão papel fundamental contra o Timão. O 4-1-4-1 de Carille, embora consistente, deixa espaços nos flancos pois os laterais sobem muito e os atacantes de lado voltam pouco, principalmente Pedrinho pela direita junto de Fágner.

Esses espaços podem ser aproveitados em contra-ataques por Edinho, estratégia padrão de Ceni neste Campeonato. Na outra ponta, Osvaldo explora o corredor com Wellington Paulista e talvez Romarinho no comando ofensivo do 4-4-2.

Ao lado do São Paulo, o Timão tem a segunda melhor defesa do Campeonato, com 6 gols levados. Porém, o Leão também não decepciona na defesa.

Pilar na zaga tricolor, Quintero é quem mais realiza cortes no Brasileirão: foram 61 durante as 11 rodadas. O capitão colombiano é um dos únicos que atuou todos os minutos da competição pelo Leão.