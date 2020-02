Enderson Moreira tenta consolidar bom início no Ceará contra Bahia

O primeiro desafio de Enderson Moreira no Ceará foi vencido e garantiu tranquilidade, mas já é passado. A missão do treinador, agora, é de emplacar sequência positiva e regularidade. O próximo passo será dado hoje, contra o Bahia, às 16 horas, na Arena Castelão.

O duelo promete dificuldades, já que o Alvinegro enfrentará um adversário que também está na Série A do Campeonato Brasileiro e que tem o maior investimento do Nordeste para esta temporada. Por isso, no confronto válido pela Copa do Nordeste, o Vovô vai com o objetivo de voltar a apresentar um bom desempenho tático, técnico e físico para conseguir a primeira vitória na competição.

A partida servirá também para o técnico Enderson Moreira consolidar suas ideias com a repetição da base do time que venceu o Bragantino/PA, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. Com isso, uma das surpresas positivas no último jogo, Fernando Sobral deve ganhar mais oportunidades na equipe titular para se consolidar como uma espécie de "curinga" no meio de campo.

"Jogar mais como um terceiro volante, mais parecido com o que o professor Enderson pede. Que flutua mais, que sai mais pro jogo, que entra dentro da área. Acho que é mais ou menos isso que ele quer quando opta por me colocar aberto, mas fechando quando a bola está do outro lado", explicou o meio-campista.

O Vovô deverá ir a campo com uma mudança somente no setor ofensivo: Mateus Gonçalves no lugar de Leandro Carvalho. O provável time é formado por Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira e Charles; Felipe Silva, Mateus Gonçalves e Fernando Sobral; Rafael Sóbis. Até porque o técnico não teve muito tempo para realizar treinamentos e nem grandes mudanças, o que será um fator de dificuldade neste início de trabalho.

"A gente vai ter que conversar muito mais do que às vezes efetivamente mostrar dentro de campo. Será um jogo dificílimo. Equipe do Bahia é muito bem montada, muito forte, com investimento alto, e a gente precisa do resultado. Com pouco tempo, eu sei que nem tudo vai sair do jeito que eu penso agora. Mas a gente precisa de muita consistência", ressaltou o técnico Enderson Moreira.

Novidade ao torcedor

A partida de hoje marca uma novidade para os torcedores do Ceará. Será a primeira vez que o clube adotará o sistema de check-in dos sócios-torcedores para entradas em jogos que o Vovô for atuar como mandante.

Até ontem, quase 10 mil sócios haviam realizado check-in para esta partida, que pode ainda ser feito online através do site do clube.

Para quem pretende comprar ingressos, as vendas ocorrerão normalmente nas lojas oficiais do Ceará.