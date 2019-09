Enderson Moreira tem o aval da diretoria para seguir trabalho

As três derrotas seguidas do Ceará na Série A do Brasileiro, diante de São Paulo, Flamengo e Athletico/PR, não abalaram a confiança da diretoria alvinegra quanto ao trabalho do técnico Enderson Moreira, é o que garante o presidente Robinson de Castro. No entanto, na reapresentação do elenco, ontem, em Porangabuçu, comissão técnica e jogadores realizaram uma reunião antes do treinamento para redefinir as metas do clube até o fechamento do 1º turno.

O foco sempre esteve definido: permanência na elite nacional. Com o rescaldo de 2018, quando conseguiu uma arrancada histórica e evitou o rebaixamento, sob o comando de Lisca, a expectativa do Vovô era fazer uma competição menos preocupante. E assim o fez até a 17ª rodada, sem entrar no Z-4 uma vez sequer e ocupar a 14ª colocação, com 20 pontos - sete distante do G-6 e seis da zona da degola.

Para o presidente do clube, Robinson de Castro, os resultados seguem um planejamento, até pelas circunstâncias com que a equipe entrou em campo nos últimos jogos. O ponto fora da curva seria um diante do São Paulo, que não se confirmou por erro de arbitragem no Morumbi.

"Toda semana realizamos uma reunião, jogadores e comissão técnica. O Enderson Moreira está fazendo um bom trabalho, todos os jogos são difíceis na Série A. Contra o São Paulo, fomos prejudicamos pela arbitragem, não conta. Com o Flamengo, foi um resultado ruim, mas eles são os favoritos ao título, venceram o Palmeiras por 3 a 0. Agora em Curitiba, com o Athletico/PR, estávamos sem cinco jogadores. Precisamos mesmo é apenas trabalhar para sair dessa situação", justificou.

Mesmo assim, o sinal de alerta ficou aceso com a sequência negativa na Série A e a queda de produção do ataque alvinegro, que não vem marcando gols. No caminho de 'pedreiras', o próximo desafio é o Corinthians, que ainda não perdeu no Brasileirão atuando em casa. O alento é que, mesmo sendo superado no sábado (7), às 11 horas, o Vovô se mantém fora do Z-4.

Todos são fatores que não influenciam diretamente na decisão de continuidade do trabalho de Enderson Moreira. O jogo contra o Botafogo, que fecha o turno, sim, pode pesar a favor (ou contra) o treinador, uma vez que será na Arena Castelão, o que daria maior obrigação de vitória.

Retornos festejados

O Ceará tem a volta do lateral Samuel Xavier, do volante Ricardinho, do meia Lima e do atacante Leandro Carvalho. O zagueiro Luiz Otávio segue se recuperando de uma torção no tornozelo.