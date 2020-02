Enderson Moreira começa trabalho no Ceará com novas e boas ideias

Enderson Moreira teve pouco tempo de preparação no Ceará, mas já foi capaz, em uma única partida, de mudar a postura do time. Apesar de ser ainda muito cedo para qualquer análise definitiva e de ter sido com uma atuação diferente da ideal, a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA foi importante pela classificação à 2ª fase da Copa do Brasil e por deixar impressões positivas, já que evidenciou algumas boas ideias que o treinador pretende implementar no Alvinegro.

Algo que ficou claro desde o início pela mudança de postura e atitude que o Vovô demonstrou, sendo uma equipe mais intensa e vibrante. Além disso, evidenciou uma maior organização. Em que pese ter utilizado a base do mesmo sistema tático que o antecessor Argel Fucks, no 4-2-3-1, Enderson Moreira traz uma filosofia diferente, buscando ofensividade, com uma proposta de protagonismo, algo que o Vovô exerceu no duelo contra o time paraense.

Com Enderson, houve mobilidade. Na linha de três, Felipe Silva, Leandro Carvalho e Fernando Sobral mantinham posição, mas flutuavam com liberdade entorno do centroavante. A orientação foi também de maior autonomia para a saída dos volantes - plano menos estático que os jogos anteriores, com Argel, em que os volantes ficavam muito fixos.

Os pontos positivos em questão passam pelo estabelecimento de um time mais organizado e melhor postado, sobretudo no sistema ofensivo. Algo que Enderson estabeleceu em sua primeira passagem pelo clube, em 2019, e agora tem a missão de retomar. Nos 22 jogos que comandou o time no Campeonato Brasileiro do ano passado, foram 22 gols marcados, sendo 11 deles em organização ofensiva, quando a equipe tem a posse de bola e se posiciona para o ataque. Contra o Bragantino-PA, o gol de Bergson surgiu desta forma, com assistência de Vinícius.

Mas houve também mudança nos comportamentos defensivos e de transições. O Vovô manteve linhas adiantadas, com marcação em bloco alto, dificultando sempre a saída de bola do rival, pressionando e tentando os desarmes sempre que perdia o domínio da bola. A maior pressão ocorria no meio de campo, para evitar que o adversário conseguisse progredir ao campo defendido pelo Alvinegro.

Isso foi possível pelo Ceará ter se mostrado um time mais compacto, com melhor posicionamento e que ocupou de forma mais efetiva os espaços no campo, não cedendo liberdade ao adversário, o que dificultou a criação de jogadas dos rivais.

Boa assimilação

A reação dos atletas na adaptação aos conceitos e à nova filosofia agradaram ao comandante alvinegro. "Temos um grupo de jogadores inteligente que com poucas intervenções podemos criar um padrão. No jogo contra o Bragantino-PA eu gostei de muita coisa que foi apenas falada. Alguma coisa foi mostrada dentro de campo, outras a gente só comentou. Eles conseguiram executar com um nível muito bom, mesmo com a dificuldade do campo", destacou o técnico.

Fato é que, para que as ideias sejam totalmente assimiladas de acordo com os pensamentos do treinador, será preciso tempo. E para conseguir realizar um trabalho capaz de render bons frutos a médio/longo prazo, é imprescindível que se haja tranquilidade e maturidade, algo que o treinador garante ter adquirido no retorno ao Alvinegro.

"Esse retorno vem mais por um sentimento que eu tenho de poder realizar um trabalho com início, meio e talvez o fim. Com relação a primeira passagem, a gente aprende sempre. Aprendemos com as derrotas, com as vitórias. É preciso ter humildade para avaliar e reavaliar tudo o que está sendo feito. Precisamos ter essa cabeça para visualizar coisas melhores. A equipe precisa estar em constante aprimoramento", destacou Enderson em sua apresentação oficial, que ocorreu na manhã de ontem.

Retomada

Enderson também garantiu que retorna ao Ceará com um desejo: de dar a volta por cima após a saída no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Após período de oito jogos sem vitórias, o treinador acabou sendo demitido, mas agora tem confiança ainda maior que irá conciliar boas atuações com resultados.

"Pegamos uma sequencia de jogos difíceis. Em determinado momento teve a ansiedade de querer que a coisa acontecesse rapidamente, principalmente com essa questão da Série A que não se pode passar muito tempo sem pontuar. Houve a troca, eu particularmente fiquei muito triste porque queria ter oferecido mais para o Ceará, para o torcedor. Eu me senti frustrado também, apesar de ter que tinha consciência que estava fazendo um bom trabalho, com consistência. A equipe dava demonstração de bom nível de jogo", revelou.

Agora, o foco já é no Bahia, adversário de sábado, em partida importante para consolidar as ideias e o bom início do treinador na volta ao clube.

"O Bahia (próximo adversário do Ceará) é muito bem montado, forte, com investimento alto, e a gente precisa do resultado com pouco tempo. Nem tudo vai sair do jeito que eu penso, mas precisamos ter consistência para fazer um bom jogo", destacou Enderson Moreira.