Enderson deve mudar Ceará outra vez

Ao longo da Série A, na qual comanda o Ceará desde a 1ª rodada, o técnico Enderson Moreira manteve um padrão de jogo que sofria poucas alterações, tanto no esquema tático como na formação inicial, costumando apostar mais na consistência do que no fator surpresa.

Mas para o returno, com jogos nos fins e meios de semana, o técnico já mudou sua estratégia, modificando mais a formação inicial alvinegra, o que deve acontecer para este domingo, contra o Atlético/MG, às 19 horas, no Independência, como ele fez diante do Cruzeiro na última quarta-feira, no 0 a 0 no Castelão.

Contra a raposa, pela 21ª rodada da Série A, Enderson Moreira surpreendeu na escalação, lançando o lateral-esquerdo Tiago Carleto, o meia Felipe Silva e o atacante Bergson como titulares no Castelão, barrando João Lucas, Lima e Felippe Cardoso.

Ele buscava um 'fato' novo para quebrar o jejum de seis jogos sem vencer, mas não surtiu efeito, com os dois últimos sendo substituídos e vaiados.Por isso, com tanta instabilidade em campo, a tendência é que, para o jogo com o Galo, haja mais mudanças na formação inicial.

Sem Leandro Carvalho, o veloz Mateus Gonçalves iniciará o jogo, pois melhorou o time diante do Cruzeiro.

Felipe Silva e Bergson devem ser sacados pela partida ruim que fizeram, com chances para a volta de Felippe Cardoso e Lima, ou mesmo com Ricardinho adiantado e William Oliveira como volante. Assim como o retorno de João Lucas também é certo, pois Thiago Carleto sequer viajou com o elenco.

"Era preciso trocar para observar e tirar as conclusões. Vamos jogar toda quarta e domingo, precisamos rodar o elenco. As pessoas comentam muito que se mexemos estamos errados, se não também. Os que estão fora também passam dificuldades quando entram", explicou Enderson.