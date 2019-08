Empresária descobre motivação no crossfit para buscar equilíbrio

Uma coisa foi puxando a outra. A busca por bem-estar e por saúde levou Régia Pontes ao box, mas não foi a única razão que a manteve lá. No primeiro treino de crossfit da vida, sentiu que o esporte tinha uma pegada diferente, mas não foram os pesos, movimentos ou possibilidades que ganharam a simpatia da empresária mas, sim, a parceria com as pessoas.

O sorriso largo, simpatia fácil e presença iluminada de Régia transmitem o estado de espírito de uma nova pessoa, em paz consigo mesma. Há dois anos, ela estava em um estado complicado. Cansada e indisposta, Régia não conseguia encontrar nenhuma atividade no dia a dia que levantasse o astral.

"Na verdade, eu achava que estava com início de depressão, aliás já achava que estava com depressão. Não tinha vontade de sair, casamento estava ruim. Quando comecei o crossfit, minha vida mudou completamente, minha autoestima, meu corpo mudou e eu consegui transmitir isso para as pessoas em casa", destaca.

Os primeiros contatos com o esporte foi pelas redes sociais, acompanhando vídeos de amigas. A curiosidade surgiu e a levou ao primeiro treino. Em uma aula dinâmica, uma coisa chamou a atenção de Régia: a superação e a amizade.

"No início tinha limitações, achava algumas coisas impossíveis. Com essa amizade da turma e o apoio vi que isso era possível. Essa energia toda é uma motivação. É demais. Às vezes, você está com preguiça, lembra das pessoas e resolve vir", conta a empresária, sobre o início.

A hora de começar

O clima de parceria fez Régia pular de cabeça no esporte e logo ela resolveu puxar a família também. Marido, filho e filha também já são adeptos dos esportes.

Apaixonada pelo movimento, ela se arriscou em outros caminhos também. Encarou o surfe e o skate. Só não vale ficar parada. "Depois que comecei a praticar, passei a me interessar por outros esportes também. Mexe com o corpo, coração, humor. Quando treino, fico disposta o dia todo, você começa a cuidar da alimentação, e a autoestima vai para cima".

Início desafiador

Aos 42 anos, Régia ergue barras, sobe corda, salta, corre? E faz tudo isso parecer muito fácil. Ela garante que sempre foi assim, não teve dificuldades no início. O trabalho é fruto de uma evolução constante e de paciência com o corpo.

O educador físico e coach da academia Excalibur, na qual Régia pratica o crossfit, Rafael Carneiro, garante que todas as pessoas podem praticar o esporte. A atividade é adaptável para a força e capacidade física do indivíduo. As técnicas são desenvolvidas ao longo dos treinos a fim de aprimorar o movimento. Somente no próximo passo, os pesos são inseridos no treino.

"O crossfit é para todos. Muita gente acha que para chegar ao crossfit já tem que ser forte, colocar cargas altas, e isso é mito. Todos os movimentos podem ser adaptados. Você começa com um bastão de PVC e vai aprender a técnica para depois fazer o movimento com o peso", explica.

Parceiro de treino e amigo de Régia, o estudante Douglas Ferreira era sedentário e encontrou na atividade uma alternativa para melhorar a saúde. Motivado pela evolução, ele chegou a emagrecer 20 quilos e ganhou muita confiança.

"Não fazia nenhum outro esporte e, do nada, entrei. Tive dificuldades no início, mas pude contar com a ajuda dos coaches (treinadores). No início tinha muita vergonha de vir, de olhar para outras pessoas que treinavam sem camisa. Eu era bastante gordinho e não me sentia confortável. Com o tempo, comecei a ver evoluções, ganhei confiança e hoje fico sem blusa, não ligo mais para ninguém", relembra.

Ao lado de Douglas Ferreira, Régia tem encontrado inspiração no crossfit José Leomar

Dinamicidade

Régia já havia tido experiência em academias, mas não conseguia se adaptar à rotina de exercícios repetitivos. "Não conseguia manter constância. No crossfit me dediquei", conta a empresária.

O coach Rafael Carneiro ressalta que o diferencial da modalidade é essa diversificação de atividades. "Alguns treinos pegam exercícios da ginástica, do levantamento de peso, então esse se torna mais dinâmico e atrativo por conta disso".

Há um mito que o crossfit é um esporte perigoso por conta de uma série de fatores como a intensidade de treinamento, conjunto de exercícios e suscetibilidade a lesões. Rafael explica a questão garantindo que tudo varia de acordo com o comprometimento com o limite pessoal do corpo de cada indivíduo.

"Apesar da ideia que as pessoas têm de que o crossfit lesiona muito, lutas, futebol e esportes de contato lesionam mais. Se você não respeitar o limite do seu corpo, você vai acabar tendo uma lesão, é uma consequência. Se você ouvir o seu treinador, dificilmente vai passar por isso", explica ele.

Os benefícios da atividade incluem ganho de força, resistência e equilíbrios musculares. Para Régia, além dos ganhos no corpo, a atividade trouxe curas para a alma e mudanças que nem o tempo pode levar. Ao ser conquistada pelo esporte, a empresária encontrou a oportunidade de ter a vida modificada.

"O esporte transforma vidas e o crossfit, para mim, foi uma coisa de outro mundo. Sou outra mulher e devo muito a esse esporte. Queria que as pessoas experimentassem essa sensação também".

O Diário do Nordeste apresenta neste mês uma série com personagens que buscaram equilíbrio na vida pelo esporte. Na primeira matéria, contamos a história de Oara Uchôa, que encontrou no basquete em cadeira de rodas a chance de retomar sua vida após um câncer. Em seguida, foi a vez de Thiago Macedo, que venceu a obesidade com a ajuda da natação.