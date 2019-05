Embalado, Ferrão não quer baixar a guarda para adversários de menor peso na Série C

O Ferroviário é a sensação da Série C do Campeonato Brasileiro, com um início de campanha animador. O time coral, enfrentou três adversários de peso, empatando fora com o finalista da Copa do Nordeste (Botafogo/PB, em 1 a 1) e vencendo os pernambucanos Santa Cruz (3 a 0 no Castelão) e Náutico (1 a 0 nos Aflitos), resultados que credenciam o time a uma vaga entre os quatro melhores, sonhando com acesso.

Mas os jogadores corais querem manter a concentração e o foco já que ainda faltam 15 jogos para o fim da 1ª fase, com o clube enfrentando o Globo/RN, na Arena Castelão, na segunda-feira (20), às 20 horas.

Embora o adversário seja reconhecidamente inferior aos três que o Ferrão enfrentou, baixar a guarda neste momento pode significar problemas futuros no campeonato.

Assim, o meia Juninho Arcanjo chama a atenção para o jogo no Castelão. "Temos que manter o mesmo foco, a mesma determinação. Já passou o que aconteceu, foi bom para o grupo mas temos um jogo importante em casa. Com respeito ao adversário temos que fazer o nosso dever de casa. Temos muitos jogos pela frente, e o objetivo é manter o nível e buscarmos o acesso", considera o jogador.

O lateral-direito Osvaldir, que foi titular no lugar de Lucas Mendes, lesionado, adverte pela dificuldade da Série C. "Nos três jogos que fizemos, conseguimos pontuar fora e vencer em casa, o que é sempre importante. Fomos no intuito de buscar pontos e em casa precisamos da vitória. A Série C é muito difícil, hoje somos líderes, mas se vacilarmos podemos cair na tabela. Queremos nos manter em cima e vencendo", disse.

Sobre a titularidade, Osvaldir se diz satisfeito com estreia, mas espera render ainda mais. "Estou feliz pelo resultado e por minha estreia. Espero dar continuidade no meu trabalho e estou em um grupo muito focado, em um time muito bem organizado pelo Vilar. Temos tudo para continuar crescendo na Série C".