Em seis rodadas, Ferrão já faz metade dos pontos para ir às quartas

A campanha do Ferroviário na 1ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro em seis rodadas disputadas é promissora, com o time coral somando 13 pontos e ostentando ótimos 72% de aproveitamento. E restando 12 rodadas para o fim da 1ª fase, o Ferrão está em situação privilegiada para a classificação entre os quatro primeiros colocados, já tendo percorrido metade do caminho até lá.

Isso porque, com 13 pontos, o Tubarão da Barra já conquistou metade dos pontos necessários, de acordo com a média histórica da Série C neste formato, com 10 clubes e 18 rodadas, que é de 26 pontos. Em três anos seguidos, o 4º colocado somou 26 pontos (Botafogo-PB em 2019, ASA em 2016 e Paysandu em 2013). Em 2017, o Confiança somou 25, o Paysandu somou 24 em 2012, e o melhor desempenho de um 4º colocado foi do Confiança, em 2014, quando somou 31.

"O objetivo do Ferroviário é estar sempre entre os quatro primeiros e se classificar. Mas temos que ir passo a passo, jogo a jogo. O 1º objetivo é manter o Ferroviário na Série C, mas será sempre importante estar entre os quatro primeiros", analisou o atacante Edson Cariús, artilheiro da equipe na Série C com seis gols.

O lateral Michael também quer o Ferroviário pensando jogo a jogo, para depois sonhar com a classificação.

"Tentamos viver cada partida. Sempre o próximo jogo é o mais importante. Temos que manter o foco no trabalho, não importa se vamos nos classificar com 5 rodadas de antecedência ou na última. O nosso foco é a classificação, mas pensando jogo a jogo", disse o jogador coral.

Jogos restantes

Até lá, o Ferroviário terá 12 jogos, sendo sete em casa e cinco fora. Em casa, o Ferroviário enfrenta o Treze, na segunda-feira (10), às 20 horas, na Arena Castelão, Imperatriz (dia 15), Botafogo/PB (dia 29), Náutico (13/7), Sampaio Corrêa (27/7), ABC (3/8) e Confiança (24/8).

Fora de casa, o Ferrão terá Confiança (23/6), Santa Cruz (6/7), Globo/RN (20/7), Treze/PB (10/8) e Imperatriz (17/8).