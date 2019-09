Em segunda participação no Cearense, Verdes Mares mira a Série B

A irreverência nas redes sociais, mesclando informação e humor tipicamente cearense, fez o Verdes Mares Esporte Clube ganhar novos fãs por suas últimas publicações. "Toda postagem do nosso clube com relação a essas brincadeiras, a gente procura ter a informação. Quem foi contratado, quem está disponível no mercado. Pegou por conta do Cebolinha, mas a gente já tinha feito com Daniel Alves e agora com Cariús", lembra Arthur Trovão, assessor de comunicação.

Bom início de campanha para o time, que se prepara para fazer a sua segunda participação na Série C do Campeonato Cearense. Embora novo na casa, são 37 anos de história. A fundação foi em junho de 1982 no bairro João XXIII, com Antonio Félix, o Picolé. Ano passado, o atual presidente Ademar Maia assumiu o clube e transformou o time amador em profissional. Os treinos ocorrem no Centro de Treinamento Arenas, no bairro Itaperi, em Fortaleza.

O clube também conta com as categorias de base, sub-17 e sub-20, com quem fez um trabalho social, dando oportunidade aos meninos de São Gonçalo do Amarante no Sub-17, inclusive oferecendo curso de inglês. A mesma peneirada foi feita em Itapiúna, para o Sub-20. A intenção é continuar essa formação nos próximos anos. Para completar, possui um time feminino, criado neste ano com meninas principalmente do bairro Pirambu e adjacências para o Cearense Sub-20. Atualmente estão em 3º, com jogo hoje contra o Ceará.

Temporada 2019

Na estreia no profissional, por pouco o time não subia para a 2ª divisão. Ficou empatado em 3º lugar em pontos com o Crato, mas foi eliminado no saldo de gols. A explicação foi falta de experiência em campo. "No ano passado, levamos a critério o regulamento da Federação, que deveria ser só Sub-23. Quando o sindicato derrubou esse regulamento e passou a ser jogador de qualquer idade, continuamos com o nosso elenco abaixo dos 23 anos. Nós não quisemos botar os jogadores mais experientes. Outros clubes colocaram e tiveram mais sucesso", pontua o presidente.

Para chegar à Série B em 2020, fizeram uma reformulada na equipe para a Série C, com início previsto para este mês, dia 25. "Este ano nós vamos formatar o clube com jogadores mais experientes. É claro que a gente vai ter a espinha dorsal com o elenco com mais qualidade, com jogadores mais cascudos. Nós queremos também dar uma valorizada nos garotos novos de 18 a 22 anos", completa. O primeiro jogo do Verdes Mares será contra o Pacatuba, dia 29.