Em ritmo de treino, mas pura ilusão

O que fez Ronaldo Jacaré (cartel 26V e 6D) encarar Jack Hermansson (19v e 4D) na luta principal do UFC Fort Lauderdale, que acontece neste sábado (27), a partir das 18h30 (horário de Brasília)?

Só para recordar, Jacaré chegou à luta principal deste evento para enfrentar o cubano Yoel Romero, que acabou contraindo uma pneumonia e foi retirado do card.

Havia, então, uma expectativa de um confronto entre brasileiros, de um lado estaria Jacaré e de outro Paulo Borrachinha, mas o lutador mineiro acabou se envolvendo em polêmica por uso de um medicamento proibido e ficou fora de ação.

O jeito foi aceitar a luta contra o sueco, que é apenas o décimo colocado no ranking dos médios, com uma condição imposta ao presidente do UFC, Dana White: em caso de vitória, o tão sonhado "title shot", ou seja, ser o próximo desafiante do cinturão da referida categoria.

Uma promessa que não vejo com bons olhos, ainda mais pelo momento da divisão dos médios do UFC. Provavelmente, teremos o campeão linear Robert Whittaker encarando o nigeriano Israel Adesanya, (dono do cinturão interino) no segundo semestre. E ainda teremos o tanque cubano Yoel Romero totalmente recuperado, no aguardo do vencedor dessa luta. Sem falar que, hoje, Romero é mais rentável para organização do que o nosso lutador brasileiro, que luta também para alavancar a sua imagem no mundo da luta.

Dessa forma, Jacaré entra na chamada "fila dos desesperados", mais uma vez. O cenário pode ficar ainda pior para o brasileiro, caso ele venha a perder para Hermanson neste sábado, o que o tiraria de forma definitiva, já pela idade avançada (39), da corrida pelo tão sonhado cinturão.

Na bronca

A lutadora Bethe "Pitbull" Correia não perdeu mais uma chance nos microfones em criticar outra compatriota e campeã do UFC. Após causar polêmica com Cris Cyborg em 2018 e fazer as pazes com a curitibana, agora foi a vez de disparar contra Amanda Nunes.

Segundo ela, a "Leoa", dona de dois cinturões do evento, mudou de comportamento ao se tornar o principal nome do MMA mundial. "Vejo tanto no meio esportivo, como de fãs, as pessoas reclamando muito da antipatia, da postura de se achar, do jeito da Amanda, principalmente depois de ser campeã", disse Bethe em entrevista ao Canal Combate.

A paraibana, que pertence à categoria peso-galo do Ultimate, enfrentará Irene Aldana, no dia 11 de maio, no UFC 237, no Rio de Janeiro, palco que não traz boas lembranças para Bethe (perdeu em 2015, por nocaute, para Ronda Rousey). "Na época, fiquei bastante triste. Sou patriota, amo o Brasil e faço a minha parte. Cada um dá o que tem. Mas não tenho ressentimento e ficarei feliz se a torcida do Rio me acolher, vou abraçar com muito carinho", declarou a lutadora brasileira.