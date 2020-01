Em reedição da final de 1994, Itália vence Seleção Brasileira no PV

A Gentilândia virou o mundo por uma noite. Com véu de euforia e contemplação, gerações se amontoaram no Estádio Presidente Vargas (PV), ontem, a fim de ver o maior clássico do futebol internacional. Assim, os ventos cearenses ecoaram "é tetra, é tetra" como um dejavu real, de 1994.

A sinergia criada era a de final, assim como a da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em campo, o desfile foi de história e idolatria com Baresi, Bebeto, Romário, Taffarel, Zola e companhia. Era aquele Brasil e Itália reeditado pela primeira vez com a responsabilidade de cativar talento.

Não tínhamos a taça, é verdade. A partida também não foi até 120 minutos, sequer teve nove cobranças de pênalti. Nada que limitasse a emoção de acompanhar as lendas de pertinho, desde o aquecimento. Assim, a vantagem brasileira, era o mando de campo com os 18 mil espectadores no PV vestindo verde e amarelo.

A mítica dupla Romário e Bebeto voltou a jogar junta mais uma vez, para delírio da galera FOTO: THIAGO GADELHA

"É como assistir ao seu filme favorito e se imaginar ali dentro. Então você sonha em estar ali. Sabemos que a intensidade é diferente, mas o espetáculo é poder rever aqueles artistas que são ídolos do País", explicou o farmacêutico Paulo Sérgio, de 56 anos.

E o clima amistoso seguiu até o aquecimento, com representantes das seleções se confraternizando e distribuindo brindes aos torcedores. Na entrada no gramado, no entanto, o protocolo foi oficial.

Teve fogos de artifício, bandeiras dos países e os respectivos hinos nacionais. No Ceará, os cartazes ressaltando o passar do tempo também ganharam corpo. "Não tive a sorte de nascer naquela época", exibia uma torcedora.

Outro ponto característico foi o tradicional marujinho, sempre comercializado nos estádios da terra alencarina. Detalhes que abrilhantaram um espetáculo inédito, que teve 70 minutos de duração - cada tempo com 35.

Tudo com requintes de eternidade. Sentimento tamanho que faz até o estudante Enzo, nascido no ano do penta, 2002, sinalizar a completude da vida, que está apenas no começo. "É um sonho realizado. Eu zerei minha história porque meu pai me contava sobre o jogo e eu buscava saber quem eram os atletas daquele título. Hoje, estou vendo todos eles aqui", declarou.

O fato é que as nuances dessa partida serão replicadas por anos e que a dupla Bebeto e Romário segue afiada. Em forma fisicamente, os ex-atacantes mostraram que o entrosamento de décadas se manteve vivo, assim como o poderio ofensivo. E, juntos, quase abriram o marcador em inúmeros momentos do confronto.

Mas quem levou verdadeiro perigo e deixou o grito de gol preso foi o ex-meia Paulo Sérgio. Logo com um minuto, disparou um foguete da entrada da área que parou no travessão do italiano Rossi, para delírio dos torcedores.

Melhor em campo, o lateral direito Cafu se mostrava sobrando diante dos companheiros. Aos 9, emendou um chute colocado que exigiu grande intervenção de Rossi.

O detalhe é que, à beira do gramado, nada de movimentações em excesso. Técnicos Carlos Alberto Parreira e Sacchi apenas contemplavam a partida como bons torcedores, deixando as funções. A final de contas, as instruções eram diminutas para elencos com experiência de Mundial.No fim, o resultado foi o que menos importou - o momento era de celebração. Para não passar desperdiçado, a Seleção Italiana tratou de vingar a Copa do Mundo de 1994 e, 25 anos depois, venceu por 1 a 0 com gol do ex-centroavante Massaro, no último minuto do 2º tempo. Antes, o Brasil havia marcado duas vezes, ambas com arbitragem assinalando impedimento. Primeiro com o 'baixinho Romário', posteriormente com Viola.