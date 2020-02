Em rara folga, Ferrão busca evoluir

Desde o dia 5 de janeiro até o último dia 2, o Ferroviário disputou 9 partidas no Campeonato Cearense, enfrentando uma verdadeira maratona de 1 jogo a cada 3 dias. Mas após tantos jogos, o Ferrão finalmente tem uma semana cheia para treinamentos, já que venceu o Guarany de Sobral no último domingo, 2, e atuará apenas no dia 9, contra o Atlético, no PV, às 16 horas.

Ou seja, o técnico Anderson Batatais utilizará este período de 7 dias para aprimorar a parte física, técnica e cognitiva do elenco coral, visando a sequência da 2ª Fase do Campeonato Cearense.

"A semana vai ser muito boa para gente, a primeira semana que teremos aberta. Estamos produzindo bem, o importante é continuar crescendo na competição", declarou o técnico coral.

Na última terça-feira, o elenco coral se reapresentou, com os atletas considerados reservas disputando um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará (Safece), vencendo por 1 a 0, gol do atacante Arlonso.

Elenco

O treinador acredita que conhecendo melhor os seus suplentes, o Ferroviário tem a ganhar no Estadual. "No futebol sempre tem aquele atleta que você não utilizava tanto e se destaca, decidindo até um campeonato. Todos vão ser importantes".

Com o complemento da 2ª rodada do Estadual, o Ferroviário saiu da liderança para a 3º, com 4 pontos.

"É uma semana que não vínhamos tendo e estávamos precisando. Será importante um tempo de descanso, para trabalhar a mais, treinar, e claro, com o nosso técnico passando ainda mais algumas coisas. Treinando e descansando mais, pode nos fazer evoluir e voltarmos mais fortes para lutar pela classificação para as semifinais do Estadual", disse o goleiro Nícolas.