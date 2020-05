Em meio à pandemia, Ferroviário faz aniversário e relembra feitos

As ferrovias foram revolução no futebol brasileiro. Do esporte amador, os times de operários contribuíram com a profissionalização dos salários, a presença do torcedor e se firmaram como expressão de resistência do proletário. O enredo da classe conta a história também do Ferroviário Atlético Clube, um dos maiores símbolos dessa fusão no Brasil.

“Salve, salve FAC, é o time dos maiorais”, diz o hino do equipe. O “Ferrim”, chamado pelos íntimos, faz parte da memória do Estado e do País pela longevidade. Da origem dos trilhos, poucos ascenderam, mas as cores corais foram além: completam 87 anos neste 9 de maio.

Para homenagear a data, a TV Diário exibe hoje, às 16h30, um Clássico das Cores válido pela semifinal do Campeonato Cearense de 2017. A partida faz parte da série “Relembrar é viver”, do Sistema Verdes Mares, com transmissão de duelos marcantes. Naquele jogo, o time coral empatou com o Fortaleza em 1 a 1 aos 48 do 2º tempo, com Mimi - placar que o aproximou da finalíssima do Estadual.

Pois os feitos são de superação, a começar pela fundação, no campo do Urubu, próximo ao cemitério São João Batista, através do intervalo dos colaboradores da antiga Rede Ferroviária Federal (RVC). Com o expediente estendido, a pausa no trabalho servia para a prática esportiva.

Do “racha” entre Matapasto e Jurubeba, nomes das ervas que ocupavam o campo, o Ferroviário nasceu. O apelo foi do cearense Valdemar Caracas, então chefe do escritório de manutenção da empresa. Com busto na sede oficial do clube, firmou-se como o principal fundador da instituição desportiva, em 1933.

O início sem “berço de ouro” é capítulo à parte na busca pela democratização do futebol. Regido pelo jogo nas periferias, com o uniforme branco listrado no vermelho e preto, recebeu o convite à 1ª divisão estadual, cinco temporadas à frente.

O resto foi escrito a passos largos tamanha a organização. Dos nove títulos do Campeonato Cearense, conquistou o primeiro em 1945 e depois vieram 1950, 1952, um invicto em 1968, 1979, 1988 e o bicampeonato de 1994 e 1995. Nos tempos áureos de grandeza, ficou com um vice do Nordestão em 1971, além de seis participações na Série A do Brasileiro.

Foram períodos sublimes e intermináveis na lembrança do torcedor, sempre fiel. De craques como Coca Cola, Jorge Veras, Pacoti e Marcelo Veiga. Que dirá Zé de Melo, em 1959, o primeiro “filho da terra” a vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Assim como a Barra do Ceará, morada do Ferroviário. O bairro recebe a Vila Olímpica Elzir Cabral, sede do clube, e as peripécias de Tutuba, mascote carismático do time.

O Século XXI ensinou ao Ferroviário a necessidade de caminhar. O “clube das temporadas”, apelido adquirido por vencer gigantes do futebol nacional, perdeu-se na década sem taças. As fracas campanhas no Estadual se transformaram no rebaixamento à 2ª divisão local em 2014.

Ressurgimento

A saga coral ganhava um dos capítulos mais sombrios no enredo histórico. Em crise financeira e lamentos da torcida, viu-se ameaçado, mas ressurgiu, mesmo que sem as próprias forças. Uma determinação judicial, por irregularidades na competição e entre participantes, trouxe o Ferrim à elite em 2017.

O episódio agora era de quebra do litígio e retomada ao centro nacional. Contexto em que o Tubarão estava acostumado, mas tão distante que temia o próprio esquecimento. Logo no primeiro Estadual, fez o inalcançável: disputou a final e ficou com o vice, herdando vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

A temporada de 2018 em si marcou de fato o recomeço. Na Copa do Brasil, chegou à inédita 4ª fase após eliminar Confiança, Sport e Vila Nova/GO. Na queda para o Atlético/MG, abasteceu os cofres com premiação de R$ 4,3 milhões. O montante serviu para estrutura, elenco e a recompensa na Série D: o título nunca antes obtido no clube e o fim do jejum de 23 anos sem taças.

Páginas a escrever

No fim, a verdade é que torcer é irracional. Amar o Ferroviário é ser um vencedor pela escolha do acaso, da magia do imponderável. E da certeza de que o universo glorioso não fica para trás aos que se tornaram grandes: se resume em acreditar.

As comemorações em meio à pandemia de Covid-19 podem ser tímidas, sem o calor necessário. Mas sempre serão rememoradas com emoção.