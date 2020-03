Em maratona de jogos, Enderson ainda não tem time base no Ceará

Quando o Ceará entrar em campo amanhã no Castelão para enfrentar o Atlético, pelo Campeonato Cearense, o técnico Enderson Moreira fará seu 8º jogo pelo Vovô em menos de um mês de seu retorno. Isso indica que sob seu comando, o Ceará jogou uma partida a cada 3 dias, dificultando na manutenção de um time titular, e por consequência, achar um time ideal.

O treinador admitiu que tem buscado achar uma equipe titular em meio à maratona de jogos, observando os jogadores utilizados: 29.

E analisando as escalações de Enderson Moreira, é possível montar um time base, a partir das formações com "força máxima", em 5 dos 7 jogos treinados por ele: Bragantino/PA (2x1), Bahia (2x2), Oeste (1x1) e River/PI (4x0).

E apenas três jogadores atuaram todas as 5 partidas com o Vovô em "força máxima": Fernando Prass, Samuel Xavier e Rafael Sóbis.

Outros 7 jogadores tem 4 jogos: Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Vinícius e Leandro Carvalho.

Portanto, já é possível escalar um time base: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Vinícius, Rogério, Leandro Carvalho, Rafael Sóbis.

Outros jogadores importantes já foram utilizados algumas vezes no time principal, como Eduardo Brock (2 jogos), Lima (2), Felipe Silva (1), Diogo Silva (1), Ricardinho (1), Fabinho (1) e Kelvyn (1).

Deles, Ricardinho e Kelvyn estão aproveitando melhor suas chances no time principal, sendo titulares na vitória diante do River/PI. Ricardinho melhorou sensivelmente a saída de bola e qualidade de passe, enquanto o jovem lateral-esquerdo da base tem agradado mais do que Bruno Pacheco, ainda contestado.

Assim, analisando as atuações recentes do Vovô, 4 vagas no time titular parecem em aberto. A lateral-esquerda, a vaga de segundo volante e os dois extremos do ataque.

Com Charles titular absoluto na contenção do meio campo, a outra vaga deve ser ferrenhamente disputada por William Oliveira, titular até se contundir, Ricardinho, Fabinho e Felipe Sobral, este último também elogiado por Enderson.

No setor de criação do meio campo, Vinícius é o camisa 10, à frente na disputa com Felipe Silva, enquanto apenas Rafael Sóbis é absoluto no ataque. Nas extremas do ataque residem os maiores problemas de Enderson: embora Rogério e Leandro Carvalho tenham jogado mais com ele, nenhum dos dois se consolidou. Só que as opções Mateus Gonçalves, Lima, Rick e Wescley jogaram menos ainda.

Testes

O treinador explicou a dificuldade de se encontrar um time base, e admitiu que ainda está observando as formações a cada jogo. "Estamos criando possibilidades. Para encaixar as peças é preciso de tempo. Busco a melhor formação de acordo com o jogo e estamos em um processo de descobrir ainda a melhor formação, da base da equipe. Estou experimentando, e em jogos sempre valendo 3 pontos. Eu escolherei um time titular quando ele se tornar mais consistente", declarou o técnico do Ceará.