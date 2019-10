Em jogo planejado, Fortaleza encara o Grêmio para voltar a vencer

Mais um semifinalista da Taça Libertadores pela frente, desta vez, em duelo que começou há três dias. Após preservar parte do elenco principal no revés para o Flamengo, o Fortaleza enfrenta o Grêmio, hoje, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro.

A estratégia traçada pela comissão técnica era investir na partida em que as chances de triunfo são maiores, até porque o adversário passado era o líder da competição. Fator que aumenta a pressão por um resultado positivo diante da própria torcida.

A busca é incessante também porque a zona de rebaixamento está cada vez mais próxima. Em 15º, com 28 pontos, uma combinação de resultados pode até deixar o clube na zona de rebaixamento. Então, o plano é usar força máxima, com os retornos de Gabriel Dias e Wellington Paulista e do próprio Rogério Ceni (que cumpriu suspensão), manter o esquema 4-2-4 e tentar ser agressivo diante de um rival que vai mesclar o time para o torneio continental.

As incógnitas na escalação são o atacante Romarinho (dores no joelho) e o zagueiro Jackson (lesão muscular). As demais dúvidas são frutos da atuação diante do Rubro-Negro, quando peças pouco utilizadas tiveram destaque, a exemplo de Araruna, Felipe Pires e Nenê Bonilha.

O duelo também é encarado como uma oportunidade para melhorar o retrospecto frente aos rivais da parte alta da tabela em casa, panorama em que o time está em débito: derrotas para Corinthians, Palmeiras, Internacional e São Paulo. O revés diante do Flamengo, no entanto, foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após pedido de anulação do resultado por parte da diretoria tricolor, que alega ter sido prejudicada pela arbitragem. Como mandante, o time está em 15º, com 48,7% de aproveitamento.

Grêmio

O técnico Renato Gaúcho fechou o último treino da equipe, no CT do Ceará, e vai mandar reservas a campo. O esquema serão 4-2-3-1, sem o uso do atacante Everton, poupado.