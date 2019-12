Em fim de contrato, Thiago Pitbull faz sua última luta do ano no UFC

Com 36 anos, sendo 14 deles defendendo o UFC, lutador cearense Thiago 'Pitbull' pode fazer sua despedida da organização, hoje, no UFC Washington, ao encarar o americano Tim Means, em sua última luta no contrato com a franquia.

Diante do americano pela categoria dos meio-médios (77kg), o cearense tentará reencontrar o caminho das vitórias, já que foi superado por pontos por Laureano Staropoli, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Thiago garantiu que pretende encerrar o ano em grande estilo, em sua última luta pelo UFC, já que seu contrato será encerrado após a luta. "Estou amarradão com tudo que está acontecendo na minha vida. É a minha última luta do contrato. A preparação foi ótima, me preparei para guerra e sei bem com quem vou lutar, traço estratégia e vou para a porrada", disse ele.

Assim, Pitbull espera vencer para, quem sabe, conseguir uma renovação de contrato ou receber propostas de outras franquias.

"Eu amo o UFC, não tenho nada do que reclamar do tratamento que recebi até hoje, de tudo que eu vivi e quis para a minha vida. Após a luta, viverei outro momento na minha vida e quero oferecer o melhor para minha família", disse Thiago.

Aposentadoria?

Com 36 anos, Thiago Pitbull sabe que está próximo de encerrar a vitoriosa carreira de 14 anos no UFC, com 15 vitórias e 11 derrotas na franquia.

Como Thiago, que mora nos Estados Unidos, também é treinador, sonha em abrir uma filial da American Top Team. "É importante pensar no futuro, quando a gente chega nessa altura da carreira. Tenho família, então temos que pensar no próximo passo. Já estou encaminhando algumas coisas, como abrir minha academia", finalizou ele.

Em 14 anos no UFC, o cearense Thiago 'Pitbull' tem grandes resultados na franquia, como conquistar sete vitórias seguidas, incluindo o nocaute sobre o Matt Hughes e desafiar o canadense Georges St-Pierre