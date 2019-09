Em fases semelhantes, Atlético/MG e Ceará medem forças no Independência

Já passou da hora do Vozão voltar a vencer na Série A. Mas como os sete jogos anteriores não voltam mais, o alvinegro cearense tem mais uma tentativa, fora de casa diante do Atlético/MG, neste domingo, às 19 horas, para quebrar o incômodo jejum e assim, evitar a aproximação da zona de rebaixamento. Hoje a diferença do Vovô, 14º com 23 pontos, para o Cruzeiro, 17º com 19, é de 4 pontos.

Uma nova derrota poderia tanto aumentar a pressão pelos lados de Porangabuçu, como fazer Enderson Moreira deixar o cargo. Em contrapartida, vencer significaria dar um novo ânimo ao Vovô na tabela para um momento diferente na Série A, incluindo a briga pela Sul-Americana.

O Galo, também vem pressionado, com um jejum de vitórias semelhante na Série A (seis partidas), e uma eliminação traumática nos pênaltis na Copa Sul-Americana, no Mineirão, para o Colón-ARG. O técnico Rodrigo Santana, embora 'prestigiado' pela diretoria após a eliminação nas semifinais da competição internacional, pode perder o cargo em caso de tropeço hoje.

Alterações

Assim, com as duas equipes pressionadas e precisando muito voltar a vencer, o jogo tem tudo para ser aberto. E o técnico do Ceará, Enderson Moreira, deve modificar mais uma vez o time alvinegro. Como as mudanças na escalação diante do Cruzeiro, no empate sem gols no Castelão, não surtiram o efeito desejado, leia-se as entradas do lateral-esquerdo Tiago Carleto, do meia Felipe Silva e do atacante Bergson de titulares, o treinador deve sacar os três - Carleto sequer viajou - e montar uma equipe mais próxima da que vinha jogando. João Lucas deve reassumir a lateral-esquerda, Lima voltar ao meio e Felippe Cardoso retornar ao ataque. Outra mudança, forçada pela suspensão de Leandro Carvalho pelo 3º cartão amarelo, será a entrada de Matheus Gonçalves, que atuou bem diante do Cruzeiro entrando no 2º tempo.

O atacante espera melhor sorte diante do Galo, já que, contra o Cruzeiro, apesar de ter dado outra movimentação ao ataque do Ceará, perdeu um gol feito. "Todo atleta quer jogar, estar ajudando, e comigo não é diferente. Fico feliz com a confiança do professor e vou tentar ajudar da melhor maneira. Vou trabalhar muito forte para que a vitória venha nesse jogo", disse.

O técnico Enderson Moreira espera que finalmente sua equipe seja mais efetiva e não perca tantas oportunidades. "Temos trabalhado, criado. Todo jogo temos muitas jogadas de gols e a vitória acaba não saindo. É continuar trabalhando, sabendo que é uma fase e, como toda fase difícil, ela vai passar. Espero que seja já contra o Atlético Mineiro, um adversário também difícil".

