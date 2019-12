Em despedida do Bolívar, ídolo se emociona com pedido de torcedor para que não deixe o clube

A frase mais usada no mundo da bola redonda é que "nunca é só futebol". O vídeo viralizado de Juanmi Callejón emocionado com o pedido de um pequeno torcedor que, de joelhos, implora para que o ídolo não deixesse o clube é mais um exemplo comprovado.

Ídolo do Bolívar, Callejón fez sua última partida pelo clube boliviano no último sábado (28). O espanhol deixa a equipe após sete temporadas, no total, e com 33 gols marcados em 50 partidas oficiais. Desesperado por saber que não irá mais ver o meia atuando por seu time, um pequeno fã se ajoelhou aos pés do meia e pediu que não deixasse o clube. Emocionado com a atitude da criança, o jogador não se conteve. Além de presenteá-lo com a camisa que havia usado na partida do último sábado, o atleta deixou o local sob lágrimas.

Através de suas redes sociais, Callejón afirmou o motivo de estar deixando o Bolívar. "Por razões familiares, sou obrigado a tomar essa decisão".