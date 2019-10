Em confronto direto pela permanência, Leão visita o Cruzeiro

A Série A é um campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, mas alguns jogos específicos têm cara de final. É o caso da partida de hoje às 21 horas no Mineirão, local do duelo entre Fortaleza e Cruzeiro. Além de eventos extracampos que esquentam o confronto, como a saída polêmica de Rogério Ceni da Raposa após atrito com os jogadores, e declarações dos cruzeirenses expondo os erros de Ceni, a partida é um confronto diretíssimo pela permanência na Série A. Ao estarem separados por apenas 3 pontos, o Leão com 31 está em 14º e o time mineiro com 28 é o 17º, abrindo a zona de rebaixamento, tornam a partida chave para as pretensões de ambos, restando 11 rodadas para o fim da Série A.

Uma vitória leonina o faria abrir 6 pontos para o rival direto, deixando o Tricolor de Aço em excelente situação para administrar a distância visando à permanência na Série A, primeiro objetivo do clube. Em contrapartida, uma derrota no Mineirão igualaria os dois clubes em pontos, com o Leão ainda à frente pelo número de vitórias, embolando ainda mais a disputa contra o rebaixamento.

Os jogadores leoninos têm na cabeça a situação da tabela acima citada, classificando a partida como uma das mais importantes do Tricolor do Pici na Série A. O volante Juninho acredita que o Leão tem condições de bater o Cruzeiro no Mineirão.

"Vai ser mais uma decisão. Se perdermos, o Cruzeiro iguala com a gente, mas se vencermos, abrimos 6 de um concorrente direto. O clima deve ser meio hostil, por se tratar de um confronto direto e por tudo que aconteceu este ano entre as equipes, mas sabemos da importância, dos 3 pontos no Mineirão. Terão grandes jogadores do outro lado, mas o Fortaleza sempre entrou em campo buscando vencer e não será diferente agora", analisou o volante Juninho.

Embora os cruzeirenses tenham exposto mais o trabalho de Rogério Ceni com a chegada do confronto, como Edílson e Thiago Neves, com o primeiro destacando os erros na postura do treinador, os tricolores não entraram nesse clima de revanche entre o técnico e o clube mineiro. O próprio Rogério Ceni afirmou ser um jogo normal como qualquer outro na Série A, discurso repetido pelos jogadores leoninos.

"Claro que todo conhecimento que ele passou lá, vai passar para gente. Mas temos isso em todos os jogos. O que pudermos somar de coisas boas, nos faz mais preparados. Mas o Rogério está encarando esse jogo como outro qualquer, como foi diante de Flamengo, Grêmio e outras grandes equipes do futebol brasileiro", disse Felipe Alves.

E ambos chegam para o duelo no Mineirão em alta. O Fortaleza vem de vitória animadora diante do Grêmio, no Castelão no último sábado por 2 a 1, de virada, além da grande atuação contra o Flamengo na rodada anterior. Já o Cruzeiro, vem de duas vitórias seguidas, contra São Paulo em casa e Corinthians fora, ganhando fôlego na luta contra o rebaixamento.

No Leão, o técnico Rogério Ceni ganha duas opções interessantes: o atacante Romarinho se recuperou de um desgaste muscular e o zagueiro Jackson, que não atuou na última rodada por uma lesão na coxa esquerda. No Cruzeiro, o zagueiro Dedé é o desfalque.

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 28ª rodada

Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

26 de Outubro - 21 horas

Árbitro: Raphael Claus (SP).

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real Diário do Nordeste, Tempo Real do GloboEsporte.com/ce e Premiere

Cruzeiro

Fábio, Orejuela, Fabricio Bruno, Cacá, Egídio, Henrique, Jadson, Robinho, Thiago Neves,

David, Fred. Técnico: Abel Braga

Fortaleza

Felipe Alves, Tinga, Quintero, Paulão, Carlinhos, Felipe, Juninho, Edinho, Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni