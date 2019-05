Em confronto direto, Ceará visita Goiás para se recuperar

É consenso que o Ceará jogou bem nos três jogos que fez na Série A até então, mas venceu apenas na estreia, por 4 a 0, contra o CSA. Diante de Cruzeiro e Atlético/MG, o Vozão foi derrotado, sofrendo um gol no último lance do jogo no último sábado, na Arena Castelão.

Assim, após baixar a poeira e assimilar o duro golpe, o Vovô teve uma semana para se reagrupar visando a reabilitação neste sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia (GO), às 21 horas.

O duelo é considerado um confronto direto, já que o Vozão e o Verdão do Cerrado, devem disputar a mesma faixa de tabela, lutando pela permanência na Série A. Hoje estão com três pontos, com o Ceará ocupando a 12ª colocação com três pontos e três gols de saldo, e o Goiás é o 14º, com 3 pontos e -1 de saldo.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira prometeu um Ceará mais uma vez ofensivo, mas que trabalhou para o time ser mais efetivo no ataque, não desperdiçando tantas chances de gol, como também mais seguro na defesa.

"Uma palavra que para mim é extremamente importante é eficiência. É nisso que a gente vai continuar trabalhando. Não adianta criar muito e produzir pouco e ser pouco assediado e sofrer o gol. Temos que traduzir nossa qualidade de jogo em resultados. Este é o desafio", comentou.

Embora o Ceará tenha atuado bem contra Cruzeiro e Atlético/MG, Enderson Moreira entende que o clube precisa de resultados na Série A.

"Demos uma grande demonstração de força nos jogos contra Cruzeiro e Atlético, um recado interessante, mais do que isso mostramos bom futebol mas não estamos acomodados, satisfeitos. O Ceará precisa mais de resultados na Série A", concluiu.

E para vencer o Goiás, o elenco treinou finalizações, com todo o time tendo a responsabilidade de marcar, sem depender exclusivamente de atacantes, como o artilheiro Ricardo Bueno, com três gols.

"Treinamos finalizações para aprimorarmos, para ser mos mais efetivos. Fizemos quatro gols na Série A, nosso time marca gols, mas podemos ser mais efetivos e aproveitar melhor as chances. Não só os atacantes, todos treinaram, pois não sabemos quem terá a chance de finalizar. A responsabilidade é de todos e quem ganha com isso é o Ceará", avisou o atacante Ricardo Bueno.

Com as falhas cometidas diante do Atlético, Enderson tinha tudo para mudar o Vovô, com a entrada do meia-atacante Mateus Gonçalves para ganhar mais velocidade. Mas o jogador sentiu desconforto na coxa direita e foi vetado.

Assim, Leandro Carvalho retorna ao time após se recuperar de sinusite, assim como o volante Auremir, poupado no duelo diante do Atlético/MG.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 4ª rodada

Serra Dourada, em Goiânia (GO)

11 de maio - 21 horas

Árbitro: Caio Max Vieira (RN). Assistentes:Alessandro Matos (BA) e

Clóvis Amaral (PE).

Transmissão:Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e do GloboEsporte.com e Premiere

Goiás

Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Yago, Jefferson, Geovane, Léo Sena, Marlone, Michael, Kayke e Leandro Barcia. Técnico: Claudinei Oliveira

Ceará

Diogo Silva, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Thiago Carleto, Auremir,

Fabinho, Ricardinho, Chico, Leandro Carvalho e Ricardo Bueno. Técnico:

Enderson Moreira