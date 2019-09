Em confronto direto, Ceará enfrenta o CSA tentando encerrar jejum

O 1º turno do Campeonato Brasileiro já se foi e agora a competição caminha para a segunda e decisiva metade. Daqui pra frente, o Ceará só enfrentará mais uma vez cada um dos 19 adversários. No momento em que os pontos perdidos em confrontos diretos não podem ser compensados, aumenta a importância de vencer os oponentes que brigam pelos mesmos objetivos na competição. É com essa meta que o Alvinegro enfrentará o CSA, às 16 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo que é encarado como verdadeira decisão.

Afinal de contas, vencer o jogo representa não só maior distanciamento da zona de rebaixamento como também garantia de que o time alagoano permanecerá entre os últimos colocados. Se triunfar, o Ceará poderá aumentar até para sete pontos a vantagem sobre o Cruzeiro, 17º colocado, e para nove a distância para o próprio CSA, que hoje ocupa a 18ª colocação.

Para isso, porém, será preciso encerrar o jejum de vitórias. Já são cinco partidas em que o Vovô não ganha, com três derrotas e dois empates. Para conseguir triunfar, o Ceará deverá ter maior efetividade, tendo em vista que o ataque alvinegro marcou apenas dois gols nestes cinco jogos.

"Espero que a gente possa ser mais efetivo. Situações nós criamos, precisamos é transformar isso em gol", cobrou o técnico Enderson Moreira, que fará mudanças na equipe.

Suspenso, o lateral-direito Samuel Xavier é desfalque certo e Cristovam assume a titularidade na posição. Outra possível alteração é a saída de Ricardinho, dúvida para o confronto. "O Ricardinho apresentou dificuldade de se recuperar pra essa partida. Ele viajou e a gente vai aguardar até o último instante. Se não começar com ele, fica como opção. Se não puder, há o Pedro Ken e o William Oliveira. Estou pensando nessas possibilidades, caso o Ricardinho não possa jogar", revelou Enderson.

A aposta do Ceará é na repetição do desempenho que o time teve na estreia da Série A, quando venceu o CSA por 4 a 0, na Arena Castelão. A partida foi a primeira de Enderson no Vovô.

Do outro lado, o Azulão do Mutange vive momento de reação. Nos últimos cinco jogos, só foi derrotado uma vez, e tem a chance de deixar o Z-4 nesta rodada. Para isso, terá que vencer o time cearense e torcer por derrotas de Fluminense e Cruzeiro. "Sabemos que será um jogo dificílimo, precisamos estar concentrados, vamos procurar fazer o nosso trabalho, é um jogo do detalhe", destacou.

Ficha Técnica:

CSA

Jordi, Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán,

Carlinhos, Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez, Apodi, Bustamante, Alecsandro

Técnico: Argel Fucks



Ceará

Diogo Silva, Cristovam, Valdo, Tiago Alves, João Lucas, Fabinho, Ricardinho(Pedro Ken), Thiago Galhardo, Leandro Carvalho, Lima e Felippe Cardoso

Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG); Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste, Tempo Real do GloboEsporte.com/ce e Premiere