Em cenário nebuloso, clubes cearenses traçam planos para quando o futebol voltar

Em condições normais, o Campeonato Cearense seria definido nas próximas semanas. Porém, devido à paralisação das competições em cenário pandêmico, o estadual precisa esperar. Não só os campeonatos locais, mas o Brasileirão, com início previsto para o começo de maio, também será postergado para um data não definida.

O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, revelou que os estaduais serão concluídos após este período. Desse modo, é possível imaginar uma fase final dos estaduais concomitantemente ao começo do Campeonato Brasileiro, com menos intervalos entre os jogos. As principais equipes cearenses ainda têm a última rodada da 2ª fase do Cearense para disputar, além das semifinais e final, com os torneios nacionais batendo à porta.

Pensamento seguido por Marcelo Paz, que vai moldar objetivos no decorrer do ano Foto: Rodrigo Gadelha

O Ceará, assim como o Fortaleza, tem 4 competições para se preocupar: Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A. Em entrevista à reportagem, o presidente alvinegro Robinson de Castro afirmou que o Vovô não tem prioridade. "O Ceará é um clube como o Vasco, Flamengo, que prioriza todas as competições. Não dá para fazer um planejamento em cima de um calendário no qual ainda não sabemos o retorno", afirmou Robinson.

Marcelo Paz, presidente do Leão, segue o mesmo pensamento e aposta em competições regionais disputadas entre as rodadas do Brasileiro. "A exemplo do ano passado, fomos moldando a equipe pros próximos jogos, sem focar em competição específica. Não sabemos como vai ficar o calendário. A CBF também não sabe. O que acho mais provável é que encaixem os estaduais e a Copa do Nordeste durante o Brasileirão", disse Paz.

Prioridade nacional

Na Vila Manoel Sátiro, o Floresta já tem seu foco para a volta das atividades: a Série D é a chance de maior projeção nacional. O executivo de futebol Fred Gomes comentou sobre o planejamento do Verdão. "Nosso maior foco será no Brasileirão, pois nos propaga a nível nacional. Vamos lutar em busca do tão sonhado acesso para Série C", disse o executivo. Campeão da 1ª fase do Cearense (atual 4º colocado) e com a Série D deste ano pela frente, o Guarany de Sobral dispensou todo o seu elenco profissional no fim de março. Porém, com a eventual volta do futebol no Brasil, o clube garante que vai cumprir com as obrigações do calendário.

Newton Filho, presidente do Ferroviário, também compartilha das ideias de Ceará e Fortaleza Foto: Ronaldo Oliveira

"Se tiver jogo daqui a um mês, teremos time para jogar. Amanhã tudo pode mudar", afirmou, Mauro Fuzaro, presidente do Guarasol. Na Barra do Ceará, a vaga nas semifinais são realidade, assim como mais uma chance de subir à 2ª divisão nacional. "O cenário é de muita indefinição ainda. Quando os campeonatos voltarem, o Ferroviário não dará prioridade à uma competição", explicou o presidente Coral, Newton Filho.