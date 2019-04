Em busca da paz nos estádios

O senador Eduardo Girão, ex-presidente do Fortaleza, está numa luta ferrenha contra a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Brasil. Esta cruzada que ele empreende não é fácil porque encara o poderoso lobby dos fabricantes dessas bebidas. Não há como negar os efeitos danosos que tal tipo de bebida traz ao comportamento humano. Se assim não fosse, as autoridades do trânsito não exerceriam fiscalização tão intensa por doses tão mínimas. Sabem que os reflexos ficam comprometidos. Sabem que as reações se alteram. Sabem que a bebida alcoólica, por mínima dose, tira do motorista a condição ideal para a condução do veículo. Se dose mínima provoca tal situação, como então admitir doses maiores num ambiente onde as paixões exacerbadas poderão entrar em conflito? Visando a dar maior consistência a seus argumentos contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, o senador Eduardo Girão buscou opiniões de importantes especialistas na matéria. Realmente, merece reflexão o trabalho do senador porque movido pelo elevado interesse de ter de volta aos estádios as famílias, as crianças e a paz.

Opiniões

Contra a liberação da venda de bebidas alcoólicas, há depoimentos fortes de especialistas. Caso, por exemplo, de Regina Stella Elias-Cymrot, mestre em Saúde Pública pela Uece. Também contra a liberação é a opinião de Rodrigo Janot, ex-procurador geral da República. Ainda contra a liberação, a psiquiatra Ana Cecília Petta Roselli Marques, mestre em Neurociência pela USP.

Responsabilidade

Em breve a Assembleia Legislativa do Ceará irá decidir sobre a liberação da bebida alcoólica nos estádios de futebol do Estado do Ceará. Há os que são favoráveis e, para isso, também apresentam seus argumentos. E eu os respeito. Mas não creio possam vingar diante das evidências nitidamente contrárias. O Ministério Público é contra a liberação.

Conclusão

Eu sou contra a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Nestes meus 53 anos de profissão, vi nos estádios muita coisa estranha: pessoas dóceis assumirem aspecto agressivo, pessoas caladas transformarem-se em pessoas falantes, pessoas reservadas passarem a abertas. Tudo com poucas doses...

Amanhã, o Fortaleza faz seu jogo de volta com o Guarany de Sobral, valendo vaga na decisão. Pelo que houve no jogo de ida, o Leão de Aço tem tudo para confirmar com nova vitória a sua passagem para a fase final. O Guarany terá de jogar muito, caso queira reverter a situação. Lá no Junco, o Bugre foi bisonho. Em nenhum momento incomodou o Fortaleza.

No Itaquerão, também amanhã, o Ceará faz seu jogo de volta diante do Corinthians pela Copa do Brasil. As chances do campeão cearense ficaram bastante reduzidas após a derrota no Castelão. Só mesmo a zebra das zebras para garantir continuidade ao Ceará. Ainda bem, não raro, a Copa do Brasil apresenta reviravoltas inacreditáveis.