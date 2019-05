Elenco tricolor se desgasta com muitos jogos e partidas cansativas

O futebol moderno exige a inspiração, porém, antes dela, cobra a transpiração dos seus participantes. Para se manter no topo, onde trafegam grandes equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores precisam acelerar se quiserem atingir resultados satisfatórios.

O Fortaleza correu muito no duelo contra o Athletico/PR, na noite da última quinta-feira (18), no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas não saiu do 0 a 0.

O esforço foi tamanho que três jogadores ultrapassaram a marca de 11 quilômetros percorridos em campo. Pode parecer pouca coisa, mas representa um percurso de quem treina para disputar maratonas (42,195m).

O volante Felipe Araruna, o meia Marlon e o lateral-direito Tinga percorreram acima de 11 quilômetros no gramado.

E outros três jogadores andaram perto dessa marca, superando os 10 quilômetros: o lateral-esquerdo Bruno Melo, o volante Paulo Roberto e o zagueiro Juan Quintero não economizaram as suas passadas.

Longe de representar apenas um dado de opulência física, significará um desgaste grande para os atletas, submetidos ao limite de jogar entre as 66 horas regulamentares entre uma partida e outra.

Fisiologia

O departamento de fisiologia, confiado a Edson Palomares, está atento a essas pedaladas do elenco, para evitar lesões. "A gente gosta de calendário cheio, mas a questão é que estamos jogando a cada três, no limite das 66 horas que a CBF recomenda de descanso para recuperar os atletas. O ideal seriam 90 horas ou quatro dias para recuperar os jogadores, mas não estamos fugindo à luta e buscando evitar lesões", explicou Edson Palomares.

O fisiologista do Leão disse que o técnico Rogério Ceni é muito criterioso acerca das avaliações que são feitas no elenco e busca escalar os que estão em melhores condições físicas.

"Nós temos três jogadores que correram mais de 11 km e para que isso aconteça com o mínimo de lesões, tenho que rodar o time", disse Rogério. O Leão volta a jogar neste domingo (19), às 16 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 6ª rodada da Série A do Brasileiro, quando haverá mudanças no time.