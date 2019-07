Elenco tricolor reforça treino de marcação para o Brasileirão

Um dos focos do técnico Rogério Ceni desde que o elenco tricolor voltou a trabalhar nesta parada da Série A do Campeonato Brasileiro para a Copa América tem sido preparar os jogadores para marcar sobre pressão. O objetivo é fazer com que o time retome essa postura e assim, reduza o tempo com a bola do adversário.

Mesmo com os treinos fechados, foi possível descobrir que esta tem sido uma das atividades mais repetidas. Quem explicou como está sendo foi o lateral-direito Tinga, que concedeu entrevista coletiva ontem, no CT de Maracanaú, após mais um treinamento sem a presença da imprensa.

"Uma das coisas que a gente está fazendo muito é o treinamento de pressão na bola. Um fundamento que a gente estava muito bem. É pra não deixar o adversário jogar, principalmente na nossa casa. Ajuda também em um fator que é o calor, né? Então, a gente tenta pressionar que é para ficar o máximo de tempo com a bola. É um dos trabalhos que a gente está fazendo muito", explicou Tinga.

A ideia é que, quando a equipe perder a bola, consiga recuperar de forma rápida. Isso pode evitar que o Leão do Pici seja muito pressionado e corra menos riscos de tomar gols.

Baixas

Perguntado sobre os jogadores que deixaram o elenco tricolor durante este período sem jogos, Tinga se disse feliz pelos atletas, que foram para clubes melhores, e confiante de que o elenco que ficou pode dar conta do recado.

"A gente está em evidência, conquistou dois títulos. Não tem como segurar jogadores, né? Eu estou muito feliz que eles tenham ido para lugares melhores. São companheiros nossos que estão batalhando. E quem ficou está preparado para manter o padrão e também vai chegar jogador (referindo-se ao argentino Mariano Vázquez, recém-contratado). Sabemos que a Série A vai ser mais difícil. Todos os times estão treinando muito", pontuou o lateral.