Efeitos de uma goleada

Observem bem: o Fortaleza foi Campeão Brasileiro da Série B 2018. O CSA foi vice-campeão. Os dois subiram juntos para a Série A 2019. E estrearam no mesmo dia, ambos fora de casa. O CSA foi goleado pelo Ceará, por 4 a 0. O Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras, também por 4 a 0. Impossível tirar desses dois resultados conclusão definitiva. Um jogo só não quer dizer nada. Entretanto, como a primeira impressão é a que fica, há que se buscar explicação para o insucesso inicial. Será que os dois não souberam avaliar bem a mudança de status? Verdade é que sofrer goleada, por mais paradoxal que pareça, não raro traz benefícios adjacentes. No caso do Fortaleza, certamente obriga o técnico Rogério Ceni a rever alguns pontos de vista quando outra vez tiver de encarar os chamados grandes times lá fora. Além disso, terá de promover nova avaliação sobre o material humano disponível no Pici. Que elementos adequados terá à disposição para jogar fechado? Como estabelecer um meio-termo? No Leão nada funcionou. Foi um time engolido pelo Palmeiras. Um Fortaleza sem lucidez, incapaz de descobrir alternativas. Rogério terá de rever conceitos.

Na medida

O Ceará também não pode se deixar levar pela ilusão da goleada (4 a 0) sobre o CSA. O verdadeiro teste para o Alvinegro começará nesta quarta-feira (1º), no Mineirão, diante do Cruzeiro. A propósito, o próprio Cruzeiro também experimentou situação bem desfavorável ao ser derrotado pelo Flamengo por 3 x 1.

Só o começo

Pelos resultados da primeira rodada, fica muito difícil se formar um juízo sólido sobre os participantes. Melhor mesmo será uma análise gradual, no transcorrer das próximas rodadas. Esse cartão de apresentação, mostrado na rodada primeira, poderá ser muito enganador. Serve mesmo apenas como referência inicial. Quem tomou goleada, claro, não vai ficar de braços cruzados, esperando a morte chegar.

Goleadores

Ricardo Bueno, com os dois gols que marcou, fica ao lado de Bruno Henrique (Flamengo), Zé Rafael (Palmeiras) e Everaldo (Chapecoense) na liderança da artilharia nacional, Série A. Mas, na rodada, o jogador de maior destaque pela produção, além dos dois gols, foi Zé Rafael.

A Série C, com suas peculiaridades, é complicada, máxime na fase mata-mata, modelo inexistente nas Séries A e B. Para se ter uma ideia, basta lembrar que o Fortaleza passou oito ano enganchado nessa série, justo porque tropeçava no primeiro mata-mata. O Ferroviário começou bem com empate diante do Botafogo-PB fora de casa.

As dificuldades NO Grupo A, em que está o Ferrão, já são esperadas, principalmente quando dos confrontos com os times pernambucanos, Santa Cruz e Náutico. É bom lembrar que, não faz muito, o Náutico bateu o Ceará em pleno Castelão, pela Copa do Nordeste, eliminando o Vozão. Foi ali que Lisca começou a perder o cargo de treinador do Ceará.