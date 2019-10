Dunga descarta ser técnico no Brasil e foca em projetos sociais

A camisa amarela e os campos de futebol ao redor do mundo foram trocados pelos campinhos das comunidades e palestras. Algumas coisas permanecem as mesmas: o amor pelo futebol e o desejo de ajudar jovens promessas. Esse é Dunga, que fez história como jogador da Seleção Brasileira e conquistou o tetra em 1994, junto com Bebeto, Taffarel, Romário? Também comandou a Seleção. Sua primeira passagem foi em 2006. Conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações 2009, mas na Copa do Mundo de 2010 foi eliminado nas quartas pela Holanda.

Em sua primeira passagem pela Seleção como treinador, Dunga disputou 60 partidas. Foram 42 vitórias, 12 empates e apenas seis derrotas. Em 2014, o treinador assumiu novamente o comando da Canarinho após a passagem de Felipão. Por clubes, Dunga comandou apenas o Internacional, mas o ex-técnico descarta voltar a ser técnico no futebol brasileiro. "Continuo trabalhando, viajando e fazendo trabalhos sociais, coisas de que gosto muito. Sempre gostei muito de futebol, mas não pretendo ser técnico no futebol brasileiro. A Seleção, eu tenho acompanhado pouco, mais o Campeonato Brasileiro e Europeu", disse.

O ex-comandante tem acompanhado pouco a seleção de Tite, mas está atento ao Brasileirão. Ele comentou sobre Ceará de Adílson Batista e Fortaleza de Rogério Ceni.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil, todos os jogos são decisões. O Fortaleza teve a saída do Rogério, perdeu a passada, mas retomou com a volta dele. É um time forte, de velocidade e está bem. O Ceará agora com o Adilson está fazendo bons jogos, joga bem".

Dunga destaca a Taça das Favelas como uma oportunidade de ajudar jovens. "A raiz do nosso futebol vem das favelas, dos jogos de campo do futebol amador e a Taça das Favelas tem tudo isso, tem o drible. Recebi muitas oportunidades na vida e assim quero retribuir para a comunidade", destaca.

FOTO: KID JUNIOR