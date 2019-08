Duelo de Gigantes: Vovô e Leão medem forças pela Série A

Definitivamente, não será um sábado comum para as torcidas de Ceará e Fortaleza. Afinal, hoje, 3 de agosto, às 19 horas, os dois representantes cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro estarão frente a frente na Arena Castelão, pela 12ª rodada do certame, em um jogo esperado a mais de duas décadas na elite, e que finalmente se concretizará.

Foram 26 anos de espera por um Clássico-Rei no Brasileiro da Série A - disputados pela última vez em 1993, com duas vitórias alvinegras - com Vovô e Leão chegando ao confronto deste sábado com campanhas regulares em 12 rodadas, mais próximos da zona de classificação da Copa Sul-Americana (dois pontos) que da zona de rebaixamento (cinco). As trajetórias alvinegra e leonina aliás são muito semelhantes, quase idênticas.

Ambos estão com 14 pontos, após vencerem quatro jogos, empatarem dois e perderem seis. O número de gols marcados é o mesmo (13), mas com o Vovô sofrendo menos gols (11 contra 18), deixando-o em 13º e o Leão em 14º.

Outro atrativo do Clássico-Rei são os tabus. Cada clube defende o seu hoje. O mandante Ceará não perde para o Fortaleza na Série A do Brasileiro há 43 anos. Com quatro vitórias em nove jogos, o Vovô só foi derrotado pelo Leão na elite uma vez, em 1976.

O tabu leonino é não ter perdido para o Ceará este ano em quatro jogos. Foram duas vitórias - ambas na final do Campeonato Cearense, e dois empates, um pela Copa do Nordeste e outro pela 2ª fase do Estadual.

Embora tenham mostrado bons momentos de futebol ao longo da Série A, como o Ceará na vitória diante do líder Palmeiras (11ª rodada) e o Fortaleza ao bater o Cruzeiro (9ª rodada), ambos vem de derrotas na competição.

Enquanto o Vovô foi derrotado no último sábado, por 1 a 0, para o time reserva do Internacional, no Beira-Rio, o Tricolor de Aço perdeu de virada para o Corinthians, por 3 a 1, na Arena Castelão, carregando para o Clássico-Rei uma pressão maior de vitória.

O Fortaleza de Ceni também está pronto para o jogo e deve ter o seu esquema tático ofensivo mantido, com quatro atacantes em campo FOTO: HELENE SANTOS

Mas como o Clássico-Rei é um jogo que transcende um campeonato, ou seja, tem peso e importância próprias, as duas torcidas prometem uma grande festa no estádio.

Torcidas que estarão em número diferente hoje, não por empolgação maior ou desinteresse, mas pela nova divisão de torcidas proposta pelo mandante Ceará.

O clube alvinegro propôs o maior aproveitamento do espaço do estádio e para extinguir a divisória entre as torcidas, cerca de seis mil lugares vazios, a torcida alvinegra terá 70% da carga de ingressos (35.800), e a do Leão, visitante no confronto (14.200), nos setores Inferior e Superior Sul, sem necessidade de divisórias.

Outra novidade do Clássico-Rei é a torcida mista nos camarotes: serão dois camarotes com 40 torcedores de Ceará e Fortaleza juntos torcendo, ou seja, 10 torcedores de cada clube em cada camarote.

As duas diretorias comemoraram a ação. "Estamos caminhando para um nível de convivência entre as duas torcidas jamais visto no nosso Estado", disse Robinson de Castro, presidente do Ceará.

"O futebol é algo bem maior do que ganhar jogos e a implantação de setores mistos representa isto, pois gera conscientização, um ambiente mais saudável", declarou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Em campo

Dentro de campo, com equipes de características diferentes, pelos pontos fortes de cada um, o duelo promete ser de estilos: a sólida defesa alvinegra contra o ataque veloz do Fortaleza.

Enquanto o Ceará conta com um quinteto defensivo sólido - o goleiro Diogo Silva, os zagueiros Valdo e Luiz Otávio, além dos laterais Samuel Xavier e João Lucas, o Fortaleza dispõe de um quarteto ofensivo de respeito: Edinho, Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista.

Para o confronto, o Ceará vai contar com a estreia do meia Lima, que está regularizado. O volante William Oliveira também pode ser a surpresa entre os titulares.

"Tem algumas coisas que são detalhes e a gente acha importante preservar. A gente não vai fazer modificações tão importantes. Vamos modificar uma peça ou duas, mas nada que seja tão significante assim", declarou Enderson Moreira, técnico do Ceará.

Sobre o jogo, o técnico do Ceará espera muita disputa. "A gente tem um grande adversário pela frente. Vai ser um jogo competitivo, mas temos acima de tudo que prezar pela boa qualidade de jogo, que acho que é fundamental".

No Fortaleza, o meia Mariano Vázquez e volante Nenê Bonilha estão aptos para estrear.O técnico Rogério Ceni, invicto em clássicos este ano, espera um confronto difícil.

"Hoje, quase todos são assim. A não ser que alguém tenha uma superioridade técnica muito grande. É um jogo parelho, placares não elásticos, deve ser disputado. Como foram os quatro clássicos desse ano. A vitória tem um valor muito grande. Além dos três pontos, tem valor agregado".

Sobre o Ceará, Ceni elogiou o rival. "Sei que o Ceará tem um ótimo time, fez ótimos jogos no Brasileiro. Com o Fluminense foi muito bom, venceu o Palmeiras. Eu assisti contra o Inter. Eu acho o Ceará um belíssimo time e que requer muita atenção", disse.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 13ª rodada Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

3 de agosto - 19 horas

Ceará

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo, Lima, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira

Fortaleza

Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos, Felipe, Juninho, Osvaldo, Romarinho, Edinho

e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC).

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Premiere, Tempo Real do Diário do Nordeste e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce