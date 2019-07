Dos atuais elencos na Série A, Ceará é o único com centroavantes sem gols

Até então na Série A do Campeonato Brasileiro, foram disputados 89 jogos (Goiás x Corinthians pela 7ª rodada foi adiado e ainda está sem data) e marcados 205 gols em nove rodadas. Destes gols, 61 foram marcados por centroavantes, ou seja, 30% dos gols. E um dado que preocupa para a sequência da competição, no qual ainda serão disputadas 29 rodadas, é que o Ceará é o único clube que não tem mais nenhum centroavante no elenco que tenha balançado as redes.

Com a saída de Ricardo Bueno, o Vozão é o último no ranking por gols de centroavantes, já que, atualmente, seu elenco conta com apenas Romário e Bergson, ainda zerados na Série A. O CSA também estava 'zerado', mas contratou Ricardo Bueno, que fez três gols pelo Ceará.

Claro que existem equipes com poucos gols de centroavantes, alguns com apenas um, casos de Fortaleza, Vasco e Botafogo, clubes que também mostram carências ofensivas. Mas outros, rivais diretos do Ceará pela permanência na Série A, contam com um bom número de gols de centroavantes: para efeito de comparação, o Goiás tem sete gols, quatro de Kayke e três de Leandro Barcia; e a Chapecoense cinco, todos marcados por Everaldo.

Carência

No elenco alvinegro, a artilharia é dividida por um meia (Thiago Galhardo, três gols), um volante (Ricardinho, um gol), um lateral-esquerdo (João Lucas, um gol), e um atacante de lado (Leandro Carvalho, um gol).

Embora não necessariamente um time precise depender exclusivamente de um camisa 9 para marcar gols, é nítido que o Vovô precisa contratar pelo menos mais dois centroavantes. Um deles já está fechado por empréstimo até o fim do ano: Felippe Cardoso, de 21 anos, vindo do Santos.

Ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas já fez exames médicos. Porém, não atuou na Série A após se desentender com o técnico Jorge Sampaoli. Em seis jogos no Paulistão e um na Sul-Americana, não balançou a rede, após 302 minutos em campo.

O Ceará espera fechar com um nome de mais peso, como Lucas Barrios, Lucão ou Tiago Marques, mas enfrenta concorrência.

Gols de Centroavantes na Série A

Nos elencos atuais

Fluminense 7 gols

Pedro 3

Yony Gonzalez 2

Luciano 2

Goiás 7

Kayke 4

Leandro Barcia 3

Flamengo 6

Gabriel Barbosa 5

Lincoln 1

Santos 5

Eduardo Sasha 5

Chapecoense 5

Everaldo 5

Athletico-PR 4

Marcelo Cirino 3

Marco Ruben 1

Bahia 4

Gilberto 2

Fernandão 2

Internacional 3

Guerrero 3

São Paulo 3

Alexandre Pato 3

Palmeiras 3

Deyverson 3

Cruzeiro 2

Pedro Rocha 1

Sassá 1

Grêmio 2

André 1

Felipe Vizeu 1

Avaí 2

Brenner 1

Daniel Amorim 1

Botafogo 1

Diego Souza

Atlético - MG 1

Ricardo Oliveira

Corinthians 1

Vagner Love

Vasco da Gama 1

Tiago Reis

Fortaleza 1

Wellington Paulista

CSA - AL 0*

*Contratou Ricardo Bueno (Ceará) 3 gols

Ceará 0

*Bergson e Romário ainda não marcaram gols na Série A