Dois jogos movimentam a briga contra o rebaixamento do Estadual

A primeira fase do Campeonato Cearense reservou emoções até a última rodada. Indefinições na parte de cima e de baixo da tabela fazem com que seis dos oito clubes cheguem à derradeira rodada da competição com aspirações e brigando por seus objetivos. Hoje, às 16 horas, três desses times jogarão para praticamente selar seus destinos.

Dois deles são Atlético Cearense e Caucaia, que farão confronto direto, no Estádio Presidente Vargas, com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Diário. Ambos lutam contra o rebaixamento. Com cinco pontos, a Águia da Precabura está em situação mais preocupante, já que está na 6ª colocação e empatada em número de pontos com o Floresta, que atualmente está na zona de rebaixamento. O Atlético só fica na frente pelo saldo de gols.

A vitória é o único resultado que deixa o time comandado pelo técnico Raimundinho livre de qualquer chance de queda. Até mesmo o empate deixa a equipe ameaçada.

Já o Caucaia, com oito pontos, ocupa a 4ª posição. O cenário, porém, é mais favorável que o do adversário, já que com um empate o time estará garantido. Mesmo assim, ainda corre riscos de rebaixamento e por isso terá foco total para o duelo.

Afinal, vitória para qualquer lado representa permanência, já que acaba com qualquer chance de queda à Série B e, de quebra, assegura classificação à 2ª fase.

O trunfo de cada equipe está no setor ofensivo. Do lado do Caucaia, Kaká, que marcou três vezes no campeonato, é a principal esperança de gols. O número é o mesmo de Wadson, do Atlético, que já foi às redes em três oportunidades. Ambos estão na vice-artilharia do Estadual, empatados com Carlos, do Barbalha, e Caíque, do Ferroviário.

Emoção

Se quem vencer ficará livre da degola, por outro lado, quem perder ficará em situação complicada e terá que ficar de olho nos demais jogos para "secar" outros concorrentes diretos. Um deles é o Pacajus, que também joga hoje, às 16 horas. Em casa, contando com o apoio da torcida no Estádio João Ronaldo, o Ronaldão, o Índio do Vale do Caju enfrentará o Horizonte. O Pacajus está atualmente com seis pontos e ocupando o 5º lugar, justamente entre Caucaia e Atlético-CE, e também tem chances de rebaixamento.

Para se livrar totalmente da degola, a equipe pacajuense precisa de uma vitória simples. Porém, em caso de empate, precisará torcer para que o Atlético-CE não vença o Caucaia e que o Floresta não ganhe do Guarany de Sobral, amanhã, às 16 horas, no Estádio Raimundo de Oliveira.

O cenário para o Pacajus, porém, é o mais favorável de todos, tendo em vista que jogará em casa e enfrentará o Galo do Tabuleiro, que já está rebaixado e não venceu nenhum jogo na competição, com um empate e cinco derrotas em seis jogos disputados.

Certo é que, independentemente dos resultados de hoje, a definição total de quem ficará com a segunda e última vaga acontecerá amanhã, já que o Floresta, que atualmente está na zona de rebaixamento, jogará amanhã. Como de costume, o Campeonato Cearense reserva emoções até os últimos momentos.