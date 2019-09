Do sonho à realidade: apaixonada pela ginástica rítmica, cearense vai disputar Brasileiro

O amor pelo movimento foi à primeira vista. A ginástica rítmica é companheira de Lara Fragoso desde os seis anos. A menina cresceu ao redor de fitas, bolas, treinando alongamentos e danças. Seis horas por dia, cinco dias na semana. Nem os exercícios mais puxados cansam a atleta que sonha alto, diverte-se e vive em busca da excelência.

"A ginástica é tudo para mim. Desde pequena sonhei em fazer parte desse esporte, depois que comecei a treinar me apaixonei. Me sinto muito feliz treinando, mesmo nos dias que estou cansada", diz.

Com 15 anos, a ginasta deve integrar a seleção profissional já no próximo ano. Enquanto isso, segue fazendo história nas categorias juvenis e soma conquistas como um hexacampeonato cearense e o campeonato regional na ginástica artística. Lara também é inspiração para outras meninas que sonham com o esporte.

"Comecei a fazer balé e minha professora disse que eu deveria fazer ginástica também. Tem sido muito bom. A Lara é uma inspiração porque ela se dedica muito", afirma Laura Leite, ginasta de nove anos, colega e admiradora. Dedicação e entrega são fortes na personalidade da jovem. Quando sobe no tapete faz da performance uma forma de expressar as emoções e falar com o público. "O diferencial da Lara é a persistência e a força de vontade. Não adianta só ter talento, precisa se dedicar. Ela não tinha tanta flexibilidade, tinha um pouco de vergonha de dançar, mas foi perdendo isso", conta a professora Catline Freitas.

Em agosto, a atleta ficou em 2º lugar no Regional, em Salvador, e vai para o Nacional no início de outubro. A expectativa é de medalha. Lara representa o Ceará desde 2016 nos Jogos Escolares.