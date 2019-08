Do banco à titularidade: Goleiros de Vovô e Leão em alta

No futebol, é comum afirmar que todo time começa com um grande goleiro. E no tão esperado dia do Clássico-Rei, pela Série A, tanto Vovô quanto Leão contam com grandes Camisas 1: o Ceará, com Diogo Silva, e o Leão, com Felipe Alves.

Ambos têm sido determinantes nas campanhas de Fortaleza e Ceará no Brasilerão, colecionando defesas difíceis ao longo de 12 rodadas, segundo o site estatístico Footstats. O tricolor Felipe Alves é o 1º da lista, com 18 defesas difíceis, média de 1,8 por jogo, ele que atuou em 11 jogos.

O alvinegro Diogo Silva é o 4º, com 13 defesas difíceis, média de 1,1 por jogo, em 12 partidas. Na lista também se destacam Jordi, do CSA, em 2º, com 16 defesas difíceis; Douglas, do Bahia, em 3º; e Marcelo Lomba, do Internacional, em 5º, com 13.

Nas defesas simples, o goleiro do Ceará lidera, com 33 no total, com Felipe Alves sendo o 12º, com 19.

E a caminhada dos dois para serem destaques nos rivais cearenses tem suas semelhanças. Ambos começara a temporada na reserva. Richard iniciou o ano como titular do Ceará, e Marcelo Boeck, no Fortaleza, então ídolo tricolor. Mas os dois conquistaram seus espaços com boas atuações e são titulares absolutos na Série A do Brasileiro.

"Desde quando cheguei digo que, independentemente de quem veste a camisa do Fortaleza, o clube está muito bem servido de goleiro e eu mantenho este discurso. A gente está fazendo o melhor possível. Tínhamos quatro competições, e agora a gente tem uma, é quem jogar fazer sempre o melhor. Estou muito feliz em contribuir com o Fortaleza", disse Felipe Alves.

Diogo Silva também está feliz com o momento no Vovô. "Eu quero estar sempre contribuindo com o Ceará. Se dependesse de mim não tomaria gols, mas trabalho para defender o máximo possível. Estou feliz com meu momento no Ceará, grato aos meus companheiros, por sermos um grupo", explicou.