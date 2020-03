Discreto e eficiente, Fernando Sobral cresce no Ceará

Ele chegou em Porangabuçu ainda em 2019, de forma discreta e sem alardes. Começou 2020 da mesma forma, bem longe da badalação de outros nomes mais famosos do elenco, mas aos poucos tem aproveitado bem as oportunidades e mostrado maior eficiência que no ano passado. Foi assim que Fernando Sobral conquistou seu espaço e hoje é visto como peça importante para o técnico Enderson Moreira no início da temporada.

Foram somente quatro jogos, mas todos com participações importantes. Não à toa que, quando Sobral foi titular, o Vovô saiu de campo vencedor nestas partidas, contra Bragantino-PA, Pacajus, River-PI e Atlético-CE, respectivamente. Mais que isso, teve atuações superiores aos seus adversários, algo que o time teve dificuldade neste início de ano.

A eficiência é comprovada no número de assistências. Em quatro jogos, Fernando acumula três passes para gols, além de outras chances criadas para finalização dos companheiros.

E a crescente de rendimento veio atuando em uma posição que não é a sua de origem, mas que lhe agrada.

"Eu tenho feito jogos interessantes na posição que o professor tem pedido (ponta-esquerda). É uma posição que eu me adapto muito bem, quase como um terceiro volante. Sei da minha qualidade. Não sou um jogador que só marca. Procuro chegar perto da área, sei finalizar também. Tenho que provar isso no dia a dia, provar também pro torcedor que tenho essa condição sim de jogar pelo lado. Não tenho agilidade e velocidade de Mateus Gonçalves ou Lima. Mas tenho capacidade sim de atuar por ali", destacou o atleta de 25 anos.

A análise de Sobral sobre o próprio posicionamento em campo fomenta o debate sobre o modelo de jogo do Vovô. Na teoria, o 4-2-3-1 se alterna, em muitos momentos, para o 4-4-2 ou 4-3-3, com Fernando reforçando o meio de campo e dando mais liberdade para os outros homens de frente. O amadurecimento tático veio com base em erros cometidos no ano passado, revela o jogador, que curiosamente não é sobralense - e sim carioca.

"Ano passado eu aprendi muito e nesse ano tenho que botar em prática e fazer um pouco diferente. Tenho deixado claro isso nos treinamentos, me preparando no dia a dia. Agradeço as oportunidades e espero continuar assim, sendo um amuleto", garante.

Uma das marcas de Fernando Sobral é a intensidade. O atleta tem sido um dos jogadores que mais corre em campo, fato que tem feito o técnico Enderson Moreira utilizá-lo com maior frequência.

"O Sobral é um jogador de muito potencial físico, boa técnica, que tá passando por um processo de maturação, que até então era um atleta de algumas divisões um pouco abaixo da Série A, Série B...Então o jogo é um pouco diferente. As orientações, os detalhes. Mas ele tem crescido demais. Quando eu vim pra cá, já sabia que ele poderia fazer de duas a três funções, e muito bem. Tomara que continue fazendo bons jogos e entregando o que ele tem de melhor", destacou o treinador alvinegro.

Reforços chegando

Ontem, o Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Cléber, do Barbalha. O atleta, inclusive, já treinou com o restante do elenco.

Além dele, o Vovô também está acertando a contratação do meia Tiaguinho, também do Barbalha, que terá contrato de três anos. Já está definido que o Vovô será detentor de 85% dos direitos econômicos do atleta.