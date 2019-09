Dirigente abre o jogo sobre Edson Cariús e o futuro do clube

A desclassificação para o mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro ainda é amargada pelo Ferroviário. Apesar da frustração, o Tubarão planeja o futuro. Afinal, foi com base em organização e gestão responsável que chegou ao patamar atual, e é assim que continuará em crescente. A afirmação é do presidente coral, Newton Filho, que em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, revelou quais os próximos passos para superar a recente eliminação e seus efeitos, que já foram sentidos no último domingo.

No PV, em derrota por 2 a 1 para o Ceará, na Taça Fares Lopes, Newton foi ameaçado de agressão física.

Newton faz mistério sobre a possibilidade de concorrer às eleições, em novembro, mas revelou detalhes das propostas que fez ao atacante Edson Cariús, os desafios enfrentados nesta temporada (incluindo desembolso de dinheiro próprio para pagamento de contas), a manutenção do técnico Marcelo Veiga e a reformulação que o elenco passará para o restante da temporada, com redução de 50% da folha salarial.

Acha que as ameaças e críticas que recebeu foram motivadas por interesses políticos?

A gente só pode pensar nisso. Porque não se justifica. Na hora do gol do Ferroviário, 1 a 0, já recebemos xingamentos. Mas é um grupo de poucos, que até sabemos quem são. Meia dúzia que estava lá para tumultuar e não sabe a realidade do clube. Assumimos o clube à beira da falência, cheio de dívidas, na Série B estadual, e hoje está totalmente bem, com contas em dias.

Você fez aporte financeiro pessoal para manter as contas em dia?

Sim. Essa semana mesmo, teve aporte pessoal meu, e a torcida não sabe. Agradeço aos conselheiros, que também chegam junto. Mas antes disso, eu mesmo coloquei do meu (bolso) pra bancar a logística do jogo contra o Ceará, por exemplo. Não tinha recurso porque utilizamos muito na rescisão de jogadores. Não saio falando, mas é isso que dói. Na sexta e sábado coloquei dinheiro do meu bolso, e no domingo chego no estádio e sou xingado.

Quais os próximos passos do Ferroviário?

Foco total na Fares Lopes para conseguir a vaga na Copa do Brasil. O crescimento de um clube acontece se estruturando aos poucos, de dentro pra fora. Não pode ser imediatista. A Fares Lopes é muito importante pro clube porque pode proporcionar outro patamar financeiro. O torcedor precisa ter consciência disso. Depois, planejaremos o resto.

Em quanto deve ser reduzida a folha salarial?

Na Série C, girava em torno de R$ 300 mil. Pra Fares Lopes, deve diminuir pela metade. É outra realidade.

Marcelo Veiga fica para a Fares Lopes e 2020?

A gente tá num momento de instabilidade, já que teremos eleições, mas se for a nossa gestão, a intenção é continuar o trabalho do Marcelo Veiga. Ele disse que quer continuar, e não tenho dúvidas que o trabalho renderá frutos.

E você vai concorrer às eleições, em novembro?

Ainda não é questão fechada. Tem muita coisa a ser avaliada. Entra também a questão familiar. Temos vontade de permanecer, e com a sensação que podemos ainda chegar ao acesso.

O Ferroviário fez propostas ao Edson Cariús para ele ficar?

Sim. Há duas possibilidades. Uma é renovação até abril de 2021 com empréstimo. E aí o Ferroviário fica com 20% dos direitos econômicos caso isso aconteça. Outra possibilidade é ruptura do vínculo e saída em definitivo. Se for isso, o clube fica com 40% dos direitos do atleta. Acredito que essa situação deve ser resolvida nos próximos dias.