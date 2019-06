Diogo Silva se destaca por defesas na Série A e vence a desconfiança

O ano de 2019 prometia ser problemático para os goleiros com a saída de Everson para o Santos, ídolo do acesso e da campanha destacada de permanência na Série A. Para o torcedor do Ceará, exigente por natureza, o substituto teria que ser no mínimo do mesmo nível, tornando o trabalho de Richard (contratado para ser o substituto) e dos remanescentes Fernando Henrique e Diogo Silva cercado de pressão.

Depois de um primeiro semestre complicado, com Diogo Silva, Fernando Henrique e Richard se revezando, sem passar a segurança necessária para torcida, a Série A começaria em seguida. Contudo, contrariando todos os temores do torcedor, Diogo Silva cresceu junto com o nível da competição, sendo um dos destaques em defesas, realizando-as 30 vezes, média de 3,3 por partida. As estatísticas são oficiais da CBF.

Diogo Silva fica atrás apenas de Jordi (43 defesas), goleiro do CSA, e à frente de Marcelo Lomba (29), do Inter, Tiago Volpi (29), do São Paulo, e Vladimir (27), do Avaí. "O trabalho de preparo dos goleiros, encabeçado pelo nosso preparador Everaldo, reflete nos bons números de Diogo Silva. Quando o Fernando Henrique precisou entrar, entrou, defendeu pênalti e foi decisivo também", disse o gerente de futebol do clube alvinegro, Marcelo Segurado.

Diogo Silva espera se firmar no Vovô ao longo da Série A e conquistar o coração da torcida alvinegra.

"Espero que eu possa me firmar, dar o meu melhor e conquistar o coração do torcedor com meu trabalho e desempenho, mantendo o Ceará na Série A por mais um ano", disse o goleiro alvinegro.