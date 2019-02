Diferentes reações dos treinadores

O Fortaleza estava ganhando do Bahia por 1 a 0. De repente, tomou dois gols. A virada. O técnico Rogério Ceni foi à loucura. Esmurrou o ar na direção do chão. Mostrou sua insatisfação ao ver a dupla falha da defesa, atônita quando Quintero fora. Não lembro ter visto anteriormente reação tão forte de Ceni. Não digo uma reação tão irada ou louca quanto à do técnico Arnaldo Lira nos velhos tempos. Não, isso não. Mas alguns sinais de extravasamento acima dos limites. Lembrou Dunga quando via a Seleção Brasileira sofrer gols. Ceni esmurrou o ar. Dunga chutava a lata de refrigerantes. Que tinha a latinha de refrigerantes a ver com os erros de defesa da Canarinho de Dunga? Nada, absolutamente nada. Mas lá ia a latinha rolando à beira do gramado, pagando por erros de terceiros. A imagem serena de Rogério Ceni, com sua voz mansa, não bate com aquela imagem de revolta, de protesto, tal qual a televisão mostrou. Mas tudo isso faz parte do mundo do futebol. O momento da emoção, positiva ou negativa, produz cenas inesperadas. Em instantes assim é que os treinadores exteriorizam o que verdadeiramente são, sem dissimulações, sem despistes.

Alvo

Lisca teve sua imagem revelada por terceiros através de reportagem que cuidou de citar turbulências por ele provocadas no âmbito interno do Ceará. Pelo comportamento de Lisca, não seria novidade porque ele, não raro, mostra-se afeito a reações histriônicas, máxime nos estádios lotados. Quem o contratou já sabia de suas reações assim, ora equilibradas, ora intempestivas. É o seu jeito de existir.

Equilíbrio

Mais comedido, Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário. Não lembro de Marcelo com atitudes exageradas, desproporcionais. Às vezes, mais fechado, lacônico nas entrevistas, o que pode parecer postura antipática. Mas não há registro de que algum dia tenha destratado cronistas em razão de perguntas inconvenientes ou mesmo capciosas. É muito equilibrado. Vem do berço.

Auxiliar

Só agora despertei para o sofrimento de alguns auxiliares que querem ser treinador. É mais ou menos como vice de qualquer cargo, ou seja, sempre na expectativa de um impedimento do titular.

A reação do Fortaleza, após a virada, revelou seu lado positivo: sabe encarar as adversidades. Enfrentar time do porte do Bahia é importante porque assim será o desafio na Série A. Já se vê como tudo na elite é mais complicado. O Leão ainda não tem time para a disputa, mas tem amplas condições de ajustá-lo até lá. Não pode é deixar tudo para a última hora.

Amanhã o Ceará enfrenta o Azulão da Fronteira, ou seja, o Foz do Iguaçu. Esse time foi fundado em 1996. Tem só 23 anos. Neófito diante de um Ceará secular. Confira a formação do Foz. Não tive a oportunidade de vê-lo em ação: Felipe Alisson, Josué, Leandro Silva, Luís Matheus e Tomás; Vinícius Martins, André Oliveira, Júnior Cesar e Douglas; Matheus Santana e João Guilherme.