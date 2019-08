Detalhes do borderô: Arena Castelão registrou 78,2% de lotação em Ceará x Flamengo

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, a torcida do Ceará deu um show à parte e fez festa marcante nas arquibancadas da Arena Castelão no último domingo. O Alvinegro registrou a maior renda do futebol cearense em 2019 e ainda o segundo maior público do Estado na temporada (atrás apenas de marca do próprio Vovô, contra o Santos). No duelo com o Rubro-Negro, o time cearense divulgou, em borderô, que 49.986 torcedores estiveram presentes para acompanhar o jogo no estádio, número que corresponde a 78,2% da capacidade total do Gigante da Boa Vista, que é de 63.903. O Vovô havia anunciado venda de carga total de 50 mil ingressos com dias de antecedência da partida.

Do total de 63 mil, porém, apenas 50 mil lugares poderiam ser utilizados. Isso ocorre por determinação do Ministério Público (MP-CE), que não permite, atualmente, que a Arena tenha capacidade total utilizada (por medida de segurança e por conta de cadeiras que estão quebradas e ainda não foram repostas). A diferença entre o público total e a capacidade máxima foi de somente 14 torcedores. Dos 49.986 presentes, 1.000 foram gratuidades e outros 48.986 foram registrados como público pagante. Neste total, está inclusa também a quantidade de sócios-torcedores. Foram 16.492 associados do clube presentes no estádio. O Diário do Nordeste apurou que essa foi a maior quantidade de sócios que o Vovô já registrou em um jogo.

Detalhe curioso é que, na parte da torcida do Flamengo, o borderô registrou um total de 12.710 presentes, entre os setores Inferior Sul e Superior Sul. Apesar de o Ceará ter divulgado, na semana passada, que todos os ingressos para os visitantes haviam sido vendidos, o número registrado na partida é menor que os 14.850 ingressos que o clube havia informado, no plano de ação para o jogo, que seriam disponibilizados aos rubro-negros.

Além disso, o Alvinegro optou também por vender menos ingressos em outros setores do estádio, por medida de segurança.

Isso fez com que a quantidade total de bilhetes vendidos fosse menor que os 50 mil que o clube havia previsto no plano de ação da partida que poderiam ser comercializados e informado quando anunciou que os bilhetes estavam esgotados. "Não vendemos a quantidade total do setor porque deixamos uma margem de segurança para que não houvesse superlotação. Reduzimos a quantidade de venda de outros setores exatamente para também abrigar a quantidade de sócios", explicou o vice-presidente do Vovô, Raimundo Pinheiro.

O MP irá, como de praxe, consultar o Ceará para ter supervisão da logística dos ingressos. "Toda vez, eu peço informações ao clube mandante e à Arena. A gente sempre faz esse pedido, e eu vou realizar amanhã (hoje). Informações de público, quantidade de ingressos que foram vendidos, quantidade de ingressos de cada setor, para que faça o batimento do que foi vendido, pra que a gente possa ter uma ideia de quantas pessoas realmente estavam no estádio", disse o Promotor de Justiça e Coordenador do Nudtor, Edvando França.

A única medida, porém, que o MP tem para supervisionar os dados das partidas é o borderô oficial, que está também divulgado no site da CBF.