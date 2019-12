Destaques em Leão e Vovô, Juninho e Ricardinho seguirão em 2020

Jogadores de técnica, de confiança dos treinadores, titulares na maior parte da Série A do Campeonato Brasileiro e com participações decisivas na criação de gols. Nos rivais Fortaleza e Ceará, os meio-campistas Juninho e Ricardinho, respectivamente, tiveram temporada de destaque. Não à toa que os clubes querem e acertam suas permanências para a próxima temporada.

O volante Juninho ficará no Fortaleza por mais dois anos. Ontem, o Tricolor divulgou a renovação de contrato com o atleta até o fim de 2021.

O vínculo do meio-campista de 33 anos, que antes estava emprestado pelo Bahia, agora é direto com o Leão, já que o contrato com o time baiano chegou ao fim.

A manutenção de Juninho passa diretamente pelo técnico Rogério Ceni, que sempre elogiou o jogador. Os números mostram a importância do camisa 55 para o modelo de jogo do tricolor.

No Brasileirão, ele foi o principal "garçom" do clube, com sete assistências para gols e 57 assistências para finalizações. Ele foi o principal jogador do Fortaleza nos dois quesitos em toda a competição, ficando entre os 7 melhores de todo o campeonato em cada um deles. Além disso, marcou ainda três gols nos 32 jogos que realizou.

Pelo Leão, Juninho foi eleito um dos melhores volantes da Série A FOTO: CAMILA LIMA

Sendo o "termômetro" no meio de campo, Juninho foi o volante do Campeonato Brasileiro com mais assistências para gols, com mais assistências para finalizações, cruzamentos certos e viradas de jogo.

Além de um criador de jogadas, Juninho exerce também importante função na marcação. Com 47 roubadas de bola, ele foi o segundo jogador do Fortaleza que mais realizou desarmes no Brasileirão, atrás apenas do companheiro Felipe.

Já o meia Ricardinho ainda não tem a renovação oficializada, mas já iniciou as conversas para seguir no Ceará e é grande a chance de permanência. O presidente do Vovô, Robinson de Castro já havia declarado anteriormente que pretendia contar com o jogador para 2020. Ontem, as duas partes tiveram reunião para definição de detalhes e o acerto pode ser divulgado a qualquer momento.

Liderança

Ídolo da torcida do Alvinegro, o camisa 8 viveu momentos de instabilidade na temporada, mas foi, sim, peça importante na campanha de manutenção do clube na Série A.

Mesmo aos 34 anos, Ricardinho atuou em 34 das 38 partidas e, com um total de seis passes, foi o jogador do Vovô que mais deu assistências para gols na competição, ficando em 9º entre todos os atletas da Série A.

O experiente meio-campista, que atuou a maior parte da Série A como volante, realizou ainda 48 assistências para finalizações (sendo o 15º jogador em todo o campeonato) e também 54 desarmes certos, ocupando o 2º lugar do time no ranking de roubadas de bola. Ele marcou um gol.

Além de contribuir tecnicamente dentro de campo, Ricardinho é notadamente um líder do elenco do Ceará. Por seu perfil de liderança, ele exerce poder de influência nos vestiários e é visto como um jogador de grupo.

Não é pra menos. Desde 2013 em Porangabuçu, Ricardinho irá para a sua 8ª temporada vestindo a camisa alvinegra. Neste período, foram 314 jogos e 40 gols marcados. Permanecendo no clube, ele tem boas chances de atingir a marca de 350 partidas realizadas pelo Vovô e se tornar um dos atletas que mais vezes entraram em campo pelo clube.