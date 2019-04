Desempenho da arbitragem cearense é colocado em xeque

De intermediários a grandes, os clubes cearenses acirraram mais o relacionamento com a arbitragem cearense no momento em que o Campeonato Estadual chega ao seu afunilamento. Dirigentes de Ceará e Fortaleza não pouparam críticas aos árbitros locais, ao acusarem de erros em partidas decisivas das semifinais do Cearense.

Na quarta-feira passada, Ceará e Fortaleza despejaram críticas contra a arbitragem dos seus jogos: o Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Floresta e o Fortaleza venceu o Guarany em Sobral por 1 a 0, ambos pelas semifinais do Estadual 2019. No jogo do Ceará, o técnico Lisca reclamou que o atleta Bryan, do Floresta, tocou com a mão na bola em lance que redundou em um dos gols do Verdão da Vila Manoel Sátiro.

Muita reclamação

A metralhadora do treinador alvinegro estava direcionada ao árbitro Luiz César Magalhães, um dos homens do apito cearense mais requisitados. "os 40 minutos, teve o erro grotesco do César (Magalhães). Ele precisa se reciclar, não consegue apitar. Ele sabe que errou no primeiro gol do Floresta e depois deixou de dar muitas faltas para eles. O Fortaleza já pediu árbitro de fora e infelizmente o Ceará vai ter que pedir também. Não dá. O lance da mão foi muito capital, eles acabaram fazendo um gol”, esbravejou Lisca. O comandante do Vovô acrescentou que a arbitragem cearense tem dificuldade de apitar jogos da Série A por causa de erros constantes.



Mais críticas

Com característica de mais contido do que o técnico alvinegro, Rogério Ceni, do Fortaleza, também não fugiu de censurar a arbitragem de Adriano Barros, mesmo tendo vencido o Guarany, no Junco. Tudo aconteceu porque o atacante Ederson foi derrubado na área e o árbitro Adriano Barros marcou o pênalti, mas ao procurar ouvir o assistente Jailson Albano, retrocedeu na decisão e anulou a marcação. “Interferência direta da arbitragem está sendo constante no Campeonato Cearense. A gente lamenta porque eu sou a favor da arbitragem do Ceará, porque você tem que valorizar o que é do Estado que você trabalha. Só que são erros grotescos consecutivos. Como o bandeira faz uma interferência tão direta numa arbitragem tão convicta, num apito tão convicto do árbitro no lance do pênalti e o bandeira faz uma interferência dessas?”, protestou Rogério Ceni.

O comandante do Leão disse ainda que está no futebol cearense desde o ano passado e que “tivemos mais erros contra nós no Cearense do que no Campeonato Brasileiro da Série B, que são 38 rodadas. Gol anulado, falta invertida. É muito claro que a arbitragem não corresponde à qualidade do jogo que nós temos”.

Trio cearense se envolveu em polêmica na partida entre Aparecidense x Ponte Preta Carlos Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo

Polêmica

Recentemente, um trio de árbitros cearenses protagonizou uma polêmica no jogo Aparecidense/GO x Ponte Preta, pela Copa do Brasil. No dia 12 de fevereiro, a Aparecidense vencia a Ponte por 1 a 0, gol de Uederson, mas a Macaca empatou, com Hugo Cabral, lance considerado em impedimento. O assistente cearense Samuel Oliveira não levantou a bandeira e o árbitro Léo Simão Holanda validou o gol. Houve confusão no centro do gramado e entraram pessoas em campo não autorizadas. Depois de sete minutos, Léo Simão decidiu anular o gol. A Ponte suspeitou de interferência externa na decisão e entrou com protesto no STJD, conseguindo a anulação da partida.

Da casa

O presidente da Ceaf, Comissão Estadual de Árbirtros de Futebol, informou, ontem, que expirou o prazo para qualquer clube pedir árbitro de fora para as partidas de volta das semifinais. Ele entende que os clubes esfriaram a cabeça e resolveram dar um crédito de confiança aos locais. “Houve críticas, mas nosso quadro de árbitros tem sido, junto com Sergipe, o mais requisitado na Copa do Nordeste. As críticas do Rogério Ceni foram ponderadas, mas o Lisca atingiu muito a pessoa do árbitro”, disse.