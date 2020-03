Depois da Sul-Americana, Fortaleza volta a campo contra o Barbalha

É momento de virar a chave. A expressão corriqueira resume bem o momento do Fortaleza em 2020. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independiente, da Argentina, na primeira participação do clube no cenário internacional, o Leão do Pici tem pela frente um compromisso válido pelo Campeonato Cearense: hoje, às 16 horas, encara o Barbalha, no Estádio Presidente Vargas, na Capital cearense.

A oportunidade então é de reencontrar o caminho glorioso e se afastar do abatimento. Importante também para assegurar a caminhada pelo Estadual, torneio em que o time de Rogério Ceni é o que menos vezes entrou em campo na 2ª fase - apenas duas vezes.

A pouca amostragem faz o 100% conquistado o manter apenas em 4º, atrás de Guarany de Sobral, Ceará e Ferroviário. O ponto diferencial é que o Tricolor tem o melhor saldo de gols, com seis tentos marcados e nenhum sofrido.

Equipe mista

Pelo desgaste, a expectativa é que um time alternativo seja utilizado. Do sistema defensivo ao de ataque, as peças são trocadas em rodízio para evitar o desgaste. A dúvida, no entanto, é na disponibilidade do volante Michel, que segue tratando um processo inflamatório no joelho esquerdo.

Um nome muito cotado para iniciar a partida é o do zagueiro Juan Quintero, suspenso na partida da Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. A lista contempla também a dupla de ataque Wellington Paulista e Edson Cariús, além do meia Marlon, que vem de gol no torneio continental.

Há ainda expectativa na substituição de Felipe Alves por Marcelo Boeck. O goleiro foi titular dos últimos cinco jogos e deve ceder espaço para o ídolo tricolor de 35 anos, que atuou apenas uma vez na atual temporada.

Novidade

E no meio da competitividade, a comissão técnica também prepara uma estreia: Madson. O atacante chegou com empréstimo de um ano junto ao Corinthians e já foi regularizado no BID da CBF. Apto para a partida, o jogador de 20 anos será relacionado.

Quem fica fora do confronto é o volante Luiz Henrique, ex-Flamengo. Apesar de participar das atividades com o grupo principal durante a semana, ainda resolve pendências documentais para começar a defender o Leão, que firmou vínculo até o fim de 2021.

Crise no Cariri

O Barbalha atravessa um momento de instabilidade. A Raposa dos Verdes Canaviais é apenas a vice-lanterna da 2ª fase do Campeonato Cearense, com uma vitória e três derrotas. Bem diferente da 1ª fase do campeonato, quando lutou pelo título e, consequentemente, pela vaga na Copa do Brasil 2021, com o Guarany de Sobral. Não levou, mas fez boas apresentações.

Além do desempenho em campo, o clube apresenta dificuldades na administração desde a eliminação na Copa do Brasil para o Operário/PR, por 3 a 0, em casa, quando optou por demitir o técnico Paulo Schardong.

A queda culminou na saída de 10 atletas e forçou a equipe a buscar profissionais amadores para ajudar na execução dos treinamentos.O alento para o duelo com o Fortaleza é que o novo comandante, João Severo, terá a chance de usar o meia Isau, reforço regularizado na sexta-feira (28).

Ficha Técnica:

Campeonato Cearense - 2ª fase

Presidente Vargas, em Fortaleza

1º de março - 16 horas

Fortaleza

Marcelo Boeck, Tinga, Juan Quintero, Jackson, Carlinhos, Derley, Nenê Bonilha, Marlon, Mariano Vazquez,

Wellington Paulista e Edson Cariús. Técnico: Rogério Ceni

Barbalha

Serjão, Denis, Clemente, Leone, Sadrak, Da Silva, Guidio, Fabinho, Tiago, Cléber e Davi. Técnico: João Severo

Árbitro: Adriano Barros. Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce