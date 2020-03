Demais clubes do futebol cearense paralisam atividades

O bom senso finalmente prevaleceu e os 8 clubes que disputam a 2ª Fase do Campeonato Cearense pararam as atividades após a pandemia do novo coronavírus e avanços de casos no Estado do Ceará.

A definição da paralisação dos clubes foi motivada pela suspensão do Campeonato Cearense, ratificada após a Federação Cearense de Futebol cumprir recomendações do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal.

Além de Ceará e Fortaleza, os demais clubes que disputam a 2ª Fase suspenderam as atividades. Atlético, Caucaia, Barbalha e Pacajus, as suspenderam por tempo indeterminado, enquanto o Guarany de Sobral e Ferroviário, estipularam retornar nos dias 30 e 31 de março, respectivamente.

Todos os clubes, visaram reduzir os riscos de contágio do vírus para garantir a segurança de todos os atletas, membros de comissões técnicas, diretorias e funcionários do clubes.

O Atlético, por exemplo, lembrou em nota que o período de quarentena não deve ser encarado como férias, devendo-se evitar ao máximo potenciais lugares de contaminação, como shoppings e praias, e todos devem permanecer em suas residências.

O Caucaia destacou que os atletas e demais funcionários permanecerão em suas casas, seguindo uma rotina de cuidados e treinamentos orientados pela comissão técnica.

No Barbalha, o presidente Lúcio Barão, adiantou que uma nova reunião definirá retorno. "O dia 30 deve ser o prazo máximo para uma definição com os demais presidentes, junto com a Federação Cearense, em continuar o Campeonato. Teremos contratos próximos a se vencer e isso é uma preocupação. Os clubes do interior estão no prejuízo, pois temos orçamento baixo. Mas entendemos que as medidas são as corretas".