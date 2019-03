Defesa tricolor tem cinco desfalques

Logo após retornar do Maranhão, o Fortaleza viaja hoje para Sobral mirando as semifinais do Campeonato Cearense. O Leão vai precisar reestruturar a defesa para a partida contra o Guarany, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Estádio do Junco.

Isso porque o técnico Rogério Ceni não vai contar com cinco jogadores para o setor: os zagueiros Quintero (expulso contra o Floresta) e Nathan (vetado pelo departamento médico), além dos laterais Bruno Melo (trauma no 2º e no 3º metacarpo da mão direita), Tinga (lesão na coxa esquerda) e Carlinhos (acúmulo de cartões amarelos).

Com elenco enxuto, as improvisações não estão descartadas no Leão. Contra o Moto Club, último sábado (23), Ceni mandou a campo um time alternativo no esquema 3-4-3, formação adotada na temporada passada, e uma zaga composta por Quintero, Nathan e Diguinho, atleta que veio do Vitória/BA para atuar nesta temporada no Tricolor.

Contra o Cacique do Vale, a postura tática pode ressurgir pela ausência de um lateral-esquerdo de ofício: Araruna ou Diego Ferreira são soluções. Já no miolo da defesa, Roger Carvalho será mantido no elenco titular, onde Patrick e Derley disputam a outra vaga.

Mais mudanças

Ceni admitiu que o Leão vai com força máxima diante do Guarany, apesar de priorizar os atletas poupados contra o Moto Club: Roger Carvalho, Edinho, Dodô, Felipe, Paulo Roberto, Gabriel Dias, Derley, Osvaldo e Éderson.

Jogando por dois resultados iguais para avançar à decisão - jogo de volta é dia 3 de abril, na Arena Castelão, às 21h30 -, o técnico também explicou a queda de ritmo do elenco.

"É natural que eles sintam esse cansaço. São jogadores com característica de velocidade e de explosão, vão sentindo depois".

