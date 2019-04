Decisão equilibrada por 'trunfos' marca Fortaleza x Ceará

Fortaleza e Ceará medem forças pelo 1º jogo da final do Campeonato Cearense hoje, às 16 horas, na Arena Castelão. E em um duelo tradicionalmente equilibrado, com forças equivalentes, dois fatores nivelam ainda mais a decisão.

Se por um lado o Ceará tem a vantagem de dois resultados iguais - dois empates ou uma vitória e uma derrota com mesmo saldo de gols -, o Fortaleza tem uma vantagem física, de ter entrado em campo na segunda-feira contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, na goleada por 4 a 0, enquanto o Ceará jogou na quarta-feira, o 2º jogo semifinal do Estadual, vencendo o Floresta por 3 a 0.

O técnico Lisca, do Ceará, comentou a vantagem física que o Fortaleza terá, afirmando que o Alvinegro compensará com muita raça.

O treinador do Vovô ficou na "bronca" por ter atuado pela Copa do Brasil na quarta-feira (3), contra o Corinthians, sábado (6), pela Copa do Nordeste, diante do Náutico, e na quarta-feira (10) seguinte contra o Floresta, pelo 2º jogo da semifinal do Estadual. Enquanto isso, seu adversário atuou no dia 30 de março contra o ABC, no dia 3 contra o Guarany de Sobral, pelo Estadual, e dia 8 contra o Vitória, pela Copa do Nordeste.

"Este calendário é difícil de entender. Nos prejudicamos. Esta vantagem física eles já tiveram nos primeiros clássicos. Eles não jogaram no meio de semana e nós sim. E nós conseguimos equilibrar bem. Os dias vão passando e você não consegue treinar muito, durante a semana é muito jogo, não melhora de performance. Quando se tem a semana aberta se consegue. Há uma pequena vantagem para eles por terem jogado na segunda e nós na quarta, mas vamos compensar com raça e vontade".

Vantagem física

No que se refere ao aspecto físico, o Fortaleza passa a levar vantagem por ter poupado seus jogadores para a decisão. Seu último jogo foi no dia 8 de abril, contra o Vitória (4 a 0 para o Tricolor), e assim, o técnico Rogério Ceni teve a semana inteira para treinar seus atletas, sem o esforço de partidas ou viagens desgastantes.

Não foi a primeira vez que o Leão teve mais tempo para os treinos. O time fez o primeiro jogo na temporada contra o Náutico (3 a 1 para o Leão), no dia 15 de janeiro. Depois, somente no dia 28 foi que voltou a jogar pelo Nordestão e empatou em 0 a 0 com o CSA.

A estreia no Estadual foi em 6 de fevereiro, nos 3 a 1 sobre o Barbalha. Ninguém no clube se referiu a essa vantagem física, mas Rogério Ceni comentou antes: "A gente vê que quando tem cinco dias de diferença de um jogo para outro, o rendimento físico do time cresce".