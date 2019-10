De olho em título sul-americano de wind, cearenses fazem treino forte

Às vésperas da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Windsurf Slalon e da prova que definirá os campeões sulamericanos da mesma modalidade em 2019, um grupo de competidores treinou forte em águas e ventos cearenses na preparação para as duas competições que acontecerão nesta semana, de 31 de outubro a 3 de novembro, em Florianópolis, SC, na Palhoça. O atual líder do circuito, Gabriel Browne, juntou-se a Mathias Pinheiro, terceiro na geral e que lidera o nacional na categoria gran master, para puxar um grupo de velejadores gaúchos que cruzaram o país com um único objetivo: descobrir a terra dos ventos e treinar com os nossos campeões.

Eles buscam trabalhar sua evolução cientes que o windsurf é um do esportes mais difíceis de se praticar em alto nível por ser predominantemente técnico, muito mais físico que o kitesurf e exigente em perseverança até para os mais talentosos. O kitsesurf é mais fácil de aprender, mais simples de levar e trazer o equipamento tanto na água quanto fora dela. Já o wind mantém seu estilo clássico e requer domínio completo até mesmo em sua manobra mais básica, o jipe.

O encontro aconteceu na Praia de Moitas, em Amontada, durante o Bewind, um programa de windcamps capitaneado por Mathias e que recebe velejadores que buscam aprimorar suas técnicas. E é incrível como o wind permite e convida a esse compartilhar de conhecimento que desenvolve a relação de amizade e instiga uma competitividade muito sadia e real, onde cada velejador chama o outro para ir um pouco além. Seja na água ou fora dela, eles trocam percepções e esticam limites. Essa característica faz com que juntos elevem os níveis das competições.

Vale ressaltar que tanto o Brasileiro de Slalon quanto o título Sul-americano estarão em jogo na mesma competição. Mathias já chegou a Floripa para conhecer melhor a raia de olho em mais um título sul-americano e na boa briga que vem pela frente. Isso por que Gabriel, depois de vencer todas as regatas da etapa passada e abrir uma enorme vantagem na liderança do campeonato, decidiu não participar desta etapa.

Com sua ausência quem deve ganhar destaque é o paulista Matheus Isaac, que junto com Gabriel representa o Brasil no tour mundial, o PWA. Ele, que não competiu no Portinho por estar machucado, deve entrar na água para voltar à briga e tentar levar a decisão para a rodada final, dia 27 de novembro em SP. Mathias Pinheiro e Wilhelm Shurman também querem o mesmo. Independente da boa briga pelo brasileiro, o sulamericano será decido neste semana. Além de Mathias, Jamilson de Souza, que pontua em 4º no nacional também estará representando o Ceará nesta que promete ser uma das competições mais acirradas de 2019. Que rufem os tambores!