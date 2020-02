David assume responsabilidade e promete grande ano no Fortaleza

A pressão será grande, mas David aceita a expectativa sem temor. Adquirido por R$ 5 milhões pelo Fortaleza, a maior compra da história do futebol cearense, o atacante chegou já inscrito para a Copa Sul-Americana e com a certeza de que "2020 vai ser um grande ano".

O primeiro contato com a camisa tricolor foi ontem, apesar do atleta já ter participado de treino sob o comando de Rogério Ceni. Aos 24 anos e com contrato até o fim de 2023, o aspecto de novato se dizima com a afinidade do esquema 4-2-4, tática explorada pelo mesmo comandante nos tempos de Cruzeiro.

Sim, a negociação foi arrojada e tem o total aval do ex-goleiro. Tamanho é o valor investido que a diretoria leonina vai pagar de forma parcelada. O fato é que, no meio do time base, o capixaba de Serra/ES é peça de complemento.

"Eu jogo pelos lados, sem lado específico. O Rogério me conhece e sabe esse ponto forte, é um cara que gosta de vencer, faz com que a gente possa aprender e treinar. Esse time (do Fortaleza) joga para frente, é rápido, tenho tudo para me adequar e entrosar para dar muita alegria a essa torcida", destacou David.

Em si, a contratação tem a missão de suprir uma carência no sistema ofensivo: atacantes de velocidade. O objetivo é deixar o elenco com mais opções similares a Osvaldo e Romarinho, então únicos com as características listadas.

No processo, o diferencial do recém-chegado é o porte físico. Os números mostram um atleta pouco goleador enquanto profissional - apenas 22 gols em 179 partidas -, mas com alto índice de atuações.

Em 2019, por exemplo, David participou de 33 das 38 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro sem acumular nenhuma contusão muscular. Qualidade necessária para um sistema de jogo que aposta no contra-ataque pelas laterais, tem linhas de marcação altas e ainda transições rápidas.

"(Vim) pela confiança que o Rogério tem em mim e eu tenho nele. Ceni me elogiou bastante e disse que pode me ajudar a crescer. Tenho velocidade e força para ir e voltar e temos pela frente uma Sul-Americana contra um time da Argentina. Estou treinando duro de manhã e tarde para me adequar o mais rápido, pegar logo o ritmo para ajudar muito", afirmou o novo atacante.

Com experiência também pelo Vitória/BA na carreira, o atleta sabe atuar no 4-3-3, uma das possibilidades estudadas por Ceni. O refino deve vir no arremate, no entanto, é compensado pela qualidade da recomposição entrelinhas. Assim como Romarinho, pode ser adaptado para se posicionar dentro da grande área, e se transformar em uma opção de explosão ao lado de um centroavante camisa 9, como Ederson, Wellington Paulista ou Edson Cariús.

Reforço travado

O anúncio de David serviu para o Fortaleza se posicionar sobre o mercado, do qual ainda busca uma peça. O presidente tricolor Marcelo Paz explicou que o time deseja mais um atacante de lado, veloz. Dentre os nomes de interesse, o clube consultou Edinho e Marcinho, tidos como negociações de desfecho difícil pelo Leão.