Cristiane faz três gols, bate Jamaica no Mundial, e fala em recomeço

A atacante Cristiane, de 34 anos, autora dos três gols do Brasil contra a Jamaica (3 a 0), na estreia da Seleção na Copa do Mundo da França, disse que a partida marcou um recomeço e uma volta por cima. Por causa de uma sequência de lesões, ela não era escalada para defender a equipe nacional desde a Copa América, em abril de 2018, quando as brasileiras conquistaram seu 7º título.

Antes, ela tinha chegado a anunciar sua aposentadoria da Seleção, em protesto pela demissão da técnica Emily Lima, 1ª mulher a comandar o time feminino, ela permaneceu menos de um ano no cargo.

Cristiane também se queixava da diferença entre o tratamento reservado pela CBF para as equipes de homens e mulheres (diárias pagas a atletas, premiações e uniformes).

"É uma vitória pessoal muito grande para mim", disse ela, na saída de campo no Estádio dos Alpes, em Grenoble. "Estou feliz por representar todas as meninas que estão acompanhando a Copa no Brasil e sonhando com isso".

Vice-campeã mundial em 2007 e vice olímpica por duas vezes (maior artilheira da história dos Jogos), Cristiane está na 5ª Copa. "Esperamos ela até o último momento", disse Vadão. O Brasil encara a Austrália, na quinta-feira (13), às 13 horas (de Brasília).