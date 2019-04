Corrida de Rua Unifor é lançada com participação ilustre

A Universidade de Fortaleza lançou ontem (23), oficialmente, a XXVII edição da Corrida de Rua Unifor. A solenidade de abertura aconteceu no Hall da Academia da Instituição, com a presença do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, bicampeão nos Jogos Pan-Americanos e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004; do Vice-Reitor de Extensão, Randal Pompeu; e do diretor da Divisão de Assuntos Desportivos, Ralciney Barbosa; além de professores, vários alunos e atletas.

Na ocasião, foi realizada apresentação técnica da corrida, incluindo o novo percurso da prova de 10 km. Principal atração do evento de lançamento, o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima falou da sua trajetória de superação e ressaltou a importância do esporte na sociedade. "A corrida para mim sempre foi superação. Eu sempre falo quantas vidas o atletismo já ajudou, e nesta corrida não é diferente. Hoje, a Unifor é um exemplo, pois tem o esporte no seu DNA. Certamente, neste ano a corrida vai ser um sucesso e eu me orgulho de fazer parte desse mundo", comentou.

Em momento de respostas aos alunos do curso de Educação Física da Unifor, Vanderlei ressaltou que nunca é tarde para começar. "É contagiante ver as pessoas correrem, pois cada um tem seu desafio e suas superações. Não importa em que posição você estará ou em que tempo, você vai chegar lá e superar sempre seus limites", destacou.

Aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do profissional de Educação Física, não somente na formação dos atletas, mas também dos cidadãos, atendidos em escolas, universidades e assessorias esportivas.

A solenidade contou também com a presença do secretário do Esporte e Juventude de Ceará (Sejuv), Rogério Pinheiro Nogueira. "É um prazer participar do lançamento desse evento que já se tornou, nos seus 27 anos, tradição em Fortaleza. Sem dúvidas, a presença desse ídolo do atletismo nacional traz exemplo e incentivo para nossos atletas", afirmou.

Prova

Com largada na Rua Valmir Pontes, na Praça do Nami, às 6h30, a disputa terá percursos de 5 km e 10 km. A rota de 10 km agora passará pelas avenidas Washington Soares, Engenheiro Santana Júnior, Padre Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor. Já o percurso da corrida de 5 km permanece o mesmo de anos anteriores, circundando o Centro de Eventos do Ceará.

Segundo o coordenador da Corrida de Rua Unifor, professor Marco Delazari, a prova é um dos eventos mais tradicionais do Ceará. "Dia 2 de junho já é uma data nossa e nós honramos essa tradição", afirma.

A expectativa, de acordo com a organização, é de participação de 1.500 pessoas para a prova de 10 km e de 2.500, para a de 5km.

Poderão participar atletas que tenham a partir de 18 anos. Os interessados podem se inscrever de 26 de abril a 26 de maio, no site www.Unifor.Br/corridaderua, mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 80,00. Funcionários, professores e alunos matriculados da Universidade de Fortaleza, bem como pessoas com idade acima de 60 anos e portadores de deficiência física têm desconto de 50%.

Os kits e chips, que servirão para monitorar o tempo de corrida dos atletas, serão entregues no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 30/5 (das 15 às 20 horas), para os competidores portadores de deficiência e assessorias esportivas, 31/5, das 9h às 20h, e 1º/6 (das 8 às 16h), para demais competidores.

Premiação

Dinheiro, medalhas e troféus serão os prêmios a serem entregues. Os primeiros colocados na corrida de 5km receberão R$ 1.500 (1º lugar), R$ 1.000 (2º lugar) e R$ 500 (3º lugar). E para os primeiros colocados da corrida de 10 km, a premiação será de R$ 2.500 (1º lugar), R$ 2.000 (2º lugar) e R$ 1.500 (3º lugar).