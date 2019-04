Copa Ceará de Lutas agita fãs das artes marciais neste fim de semana

Um evento inédito promete agitar os fãs das artes marciais neste fim de semana, em Fortaleza: a I Copa Ceará de Lutas. As disputas, que envolvem cerca de 3 mil atletas, acontecem sábado (27) e domingo (28) e poderão ser conferidas de forma gratuita no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Ao todo, serão sete modalidades, incluindo judô, boxe, jiu-jítsu, caratê, muay thai, taekwondo e wrestling, além do kung fu (exibição).

No primeiro dia do evento, haverá as disputas de judô (festival infantil), boxe, muay thai e wrestling, bem como uma demonstração de kung fu e taekwondo, que acontecem de 8h às 19h.

Já no domingo, serão realizadas as competições de jiu-jítsu, caratê, e boxe e uma demonstração de Kung Fu, também no horário de 8 às 19 horas. Ao todo, serão 22 horas de competições nos dois dias de Copa. "Será um evento de grande porte e inédito em Fortaleza, com atletas de alto nível. Com certeza irá agregar, ainda mais, o público que é apaixonado por lutas e atrair a atenção daqueles que pretendem praticar ou ingressar nas artes marciais", destaca o mestre Guilherme Santos, presidente da Associação Jiu Jítsu de Fortaleza (AJJF) e um dos organizadores do evento.

Além da AJJF, a competição também foi idealizada pelo Conselho Cearense de Boxe Amador e Profissional, Federação Cearense de Judô (FECJU), Federação Cearense de Caratê (FCK), Federação Cearense Esportiva de Taekwondo (Fecet), Federação Cearense de Kung Fu (FCKF) e Federação Cearense de Luta Greco-Romana e Wrestling.

União

De acordo com o presidente da Federação Cearense de Judô, José Caldeira Cardoso Neto, a união das entidades foi fundamental. "Sabemos que as artes marciais são uma das atividades físicas que mais cresceram no País, já que o número de pessoas que praticam algum tipo de luta mais que dobrou nos últimos anos. E agora com a união das entidades será mais fácil realizarmos eventos que estimulem a prática das artes marciais", ressaltou.

Já o presidente do Conselho Cearense de Boxe Amador e Profissional, Emanoel Barroso, a realização do Campeonato Cearense de Boxe na Copa Ceará de Lutas demonstra a grandiosidade da nobre arte cearense. "Estamos na linha de frente, buscando apoio e tentando tornar o esporte grande no nosso Estado. Achamos gratificante dar a oportunidade para o surgimento de novos atletas, ainda mais dentro de um evento que vai ter um alcance bem maior", destacou o dirigente.