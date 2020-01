Contratação de Rafael Sóbis eleva o nível ofensivo do Ceará

O desejo da maioria dos torcedores do Ceará se concretizou: o atacante Rafael Sóbis vestirá preto e branco em 2020. O Alvinegro oficializou, ontem, a contratação do jogador após desfecho da negociação que se desenrolava desde os últimos dias de 2019.

O experiente atacante, de 34 anos, chega com contrato em definitivo até o fim desta temporada e carrega a expectativa de suprir uma lacuna que o Vovô teve na última temporada: o sistema ofensivo.

Para o torcedor que amargou durante o ano inteiro o péssimo rendimento de Felippe Cardoso e Bérgson, a chegada de um jogador do status de Rafael Sóbis é animadora.

Indiscutivelmente, o gaúcho, natural de Erechim/RS, eleva o nível técnico do ataque do Ceará. É um jogador inteligente, vitorioso, experiente e ainda com potencial para render. Prova disso é que, em 2019, defendendo o Internacional, ele atuou em 49 partidas e marcou seis gols, além de ter dado 14 assistências para gols. Na Libertadores, em 9 jogos, o atacante participou de 6 gols do Inter, marcando 3 e dando 3 assistências.

Além do mais, agrega muita coisa fora de campo também. Prova disso é que o anúncio da contratação teve imediata repercussão nacional. Não é para menos, considerando que é bicampeão da Copa Libertadores com o Internacional em 2006 e 2010.

O atacante também tem em seu currículo um título de Campeão Brasileiro com o Fluminense, em 2012, e duas Copa do Brasil com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Além de um Campeonato Mexicano com o Tigres, em 2015, e de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira em 8 jogos e marcado um gol. O atacante ainda vestiu a amarelinha na Copa do Mundo Sub-20, em 2005, e nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, quando fez 2 gols e conquistou a medalha de bronze.

Não há certeza de que Rafael Sóbis vai dar certo. Toda contratação é uma aposta de risco. Mas esta é uma aposta com mais chance de acerto que de erro e vista como bem mais certeira que outras que o clube fez nos últimos anos.

Esta é a sexta contratação do Vovô para 2020, que já acertou também com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o lateral-direito Eduardo, o zagueiro Tiago Pagnussat, o volante Charles e o atacante Rodrigão. O grupo de jogadores do Ceará inicia, hoje, sua preparação para a temporada. Os alvinegros se apresentarão na sede do clube, em Porangabuçu. A primeira atividade do ano acontecerá no período da tarde.

Nos primeiros dias de atividades, serão realizadas avaliações clínicas e físicas de todos atletas. Nos primeiros dias, Rafael Sóbis não estará presente, já que ainda está de férias.

Mais reforço

Outro que está próximo de ser anunciado oficialmente pelo Ceará é o zagueiro Klaus, do Internacional. A Rádio Verdes Mares apurou que o anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.