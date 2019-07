Contra o Internacional, Ceará quer aproveitar bom momento

O Ceará vive um grande momento da Série A do Campeonato Brasileiro após vencer de forma incontestável o líder do certame, o Palmeiras, na rodada anterior, por 2 a 0, na Arena Castelão. A atuação foi considerada a melhor do ano da equipe e, por consequência, a exibição modelo com o técnico Enderson Moreira. Por isso, tudo que a equipe cearense quer é repeti-la, contra o Internacional, hoje, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para, assim, continuar a escalada alvinegra na tabela da Série A e a evolução sob o comando do técnico.

Com 14 pontos em 11 rodadas e na zona intermediária da tabela, o Ceará vencendo pode se consolidar na zona de classificação da Copa Sul-Americana, ou até chegar ao G-6, zona da Libertadores, em 6º lugar, caso os resultados paralelos da rodada ajudem. Uma vitória faria o Vovô ultrapassar o próprio Inter, que tem 17 pontos.

Embora tenha sinalizado que rodará o elenco ao longo do restante da Série A e feito alguns testes de formações durante os treinamentos da semana, Enderson deve manter a formação que venceu o Palmeiras, exceto pelo retorno de Fabinho no meio-campo na vaga de William Oliveira.

O treinador testou Wescley e Lima entre os titulares em treinos da semana, mas o primeiro deve ser apenas opção para o 2º tempo, enquanto Lima sequer viajou e deve ser trabalhado para o Clássico-Rei, no dia 3 de agosto, próximo sábado.

O volante Fabinho, que retorna ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, sabe que a cobrança da torcida será por atuações semelhantes ou acima da que eles tiveram contra o Verdão. Por isso, adverte que o grupo precisa assimilar isso e principalmente, não achar que é imbatível.

"Queremos jogar sempre naquele nível e acaba criando uma expectativa no torcedor; mas temos que manter os pés no chão porque o campeonato não acabou e não ganhamos nada. Não nos empolgamos com esse tipo de vitória. Vamos entrar contra o Inter tentando corrigir alguns erros cometidos contra o Palmeiras, que não influenciaram, mas que talvez numa partida posterior a gente não consiga neutralizar o adversário", analisou Fabinho.

Para o treinador do Ceará, os atletas já começaram a captar sua metodologia de jogo e espera que o nível se mantenha contra o Internacional.

"Me apoio muito na organização da equipe, de cada atleta saber o que e como fazer sua função. Temos que valorizar muito o conjunto, a ideia de jogo, a organização tática. Temos espaço para crescer. Percebi que estão começando a pegar as ideias. Tem muita coisa que eles ainda precisam entender. Eles estão caminhando bem. Percebo uma evolução diária. Espero que, contra o Inter, um adversário extremamente difícil, consigamos manter o nível", afirmou.

Time alternativo

O Internacional deve atuar recheado de reservas contra o Vovô. Isso porque o time gaúcho está desgastado após jogo no Uruguai, pela Libertadores, quando venceu o Nacional, por 1 a 0, priorizando a partida de volta na semana que vem.O duelo no Parque Central, em Montevidéu, gerou um alto desgaste físico, de acordo com o preparador físico do clube Cristiano Nunes. O único titular que deve atuar é Rodrigo Moledo, já que Klaus é o único zagueiro reserva disponível, pois Roberto e Emerson Santos estão lesionados. Rafael Sóbis é desfalque certo porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contra o Internacional, o Ceará quer manter o bom retrospecto após a realização da Copa América, já que empatou com o Fluminense, no Maracanã, em 1 a 1, e venceu o Palmeiras, na Arena Castelão, por 2 a 0

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 12ª rodada

Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

27 de julho - 19 horas

Internacional

Danilo Fernandes, Heitor, Rodrigo Moledo, Klaus e Natanael; Rithely, Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva; Guilherme Parede e Tréllez. Técnico: Odair Hellmann

Ceará

Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Thiago Galhardo; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Premiere, Tempo Real do Diário do Nordeste e Tempo Real do GloboEsporte.com/ce